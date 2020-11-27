Українців попередили про фальшиві QR-коди у трамваях: будьте пильні

У Львові в трамваях розклеїли фальшиві QR-коди, які не дозволяють купити квиток. Таким чином пасажири ризикують отримати штрафи за неоплачений проїзд.

На липові коди звернули увагу місцеві активісти, які поінформували про ситуацію ЛКП "Львівелектротранс", передає "Варта-1".

Керівник спільноти Ігор Зінкевич закликав львів'ян та гостей міста бути пильними, оскільки такі QR-коди в трамваях не мають жодного відношення до Львівелектротрансу.

"Через них неможливо оплатити проїзд, а значить можна отримати штраф від контролерів у розмірі 140 гривень за безквитковий проїзд", - зазначив він.

Так, після сканування відповідного QR-коду з наклейок з кодом Sportbankу людям пропонують встановити на свій мобільний телефон додаток цього банку, а не оплатити проїзд. Є ймовірність, що такі наклейки могли розклеїти в транспорті і в інших містах.

Також пасажирів попросили дзвонити на номер 0-800 -300-055, якщо побачите подібні наклейки.

У трамваях Львова помітили фальшиві QR-коди (фото: varta1.com.ua)

Своєю чергою в прес-службі Львівелектротрансу повідомили, що проводять перевірку за цим фактом.

Додамо, що оплатити проїзд у львівських трамваях та тролейбусах зі смартфона можна за допомогою програми Приват24 (через QR-код), СМС-повідомлення та ЕаsyWallet.

Раніше повідомлялося, що в Сумах п'яна пасажирка понівечила кондуктора через маску.

Нагадаємо, що в Україні на вихідних можуть обмежити роботу громадського транспорту - з такою ініціативою до прем'єр-міністра звернувся нардеп зі "Слуги народу".