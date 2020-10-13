Українців обманюють з тестами на COVID-19: використовують не за призначенням

В Україні людей обманюють з тестами на коронавірус. Пацієнтам пропонують спочатку зробити тест ІФА, хоча за міжнародними протоколами потрібно проводити тільки ПЛР тестування. Про цей факт розповів відомий лікар, державний діяч, доктор медичних наук Валерій Івасюк.

Він повідомив, що ІФА-тести закуповуються в Китаї і в Росії і використовуються не за призначенням. Про це пише "Апостроф".

"Тести ІФА, які виробляються в Україні, - це брехня. Підпільним або незаконним шляхом компоненти поставляються з Росії і Китаю і збираються на одній з фірм на території Політехнічного інституту, статутний капітал компанії - 1,5 тисячі гривень. Ці тести ІФА непротестовані, немає порівняльного аналізу. Більше того, вони застосовуються не за призначенням", - підкреслив Івасюк.

На цей час в Україні є три види аналізу на коронавірус – це експрес-тест, ПЛР-тест, ІФА-тест. Жоден з них не дає 100% результат і один з ненадійніших – це експрес-тест. За словами фахівців, похибка швидкого тесту може становити 30-40%. ПЛР вважається самим надійним тестом.

Під час ПЛР-тесту спеціальною паличкою з ватним тампоном беруть мазок з носа або горла. Паличку потім відправляють в пробірку або контейнер – і на дослідження. ІФА-аналіз – беруть кров з вени. Для експрес-тесту – кров із пальця. Процедури трохи неприємні, але цілком толерантні і не болючі.

Результати експрес-тесту відомі вже через 10 хвилин, ПЛР-тест роблять в середньому два дні, ІФА – до трьох днів.

Як ми писали раніше, як правильно підготуватися до тесту на COVID-19.