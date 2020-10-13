Украинцев обманывают с тестами на COVID-19: используют не по назначению

В Украине людей обманывают с тестами на коронавирус. Пациентам предлагают изначально сделать тест ИФА, хотя по международным протоколам нужно проводить только ПЦР тестирование. Об этом факте рассказал известный врач, государственный деятель, доктор медицинских наук Валерий Ивасюк.

Он сообщил, что ИФА-тесты закупаются в Китае и в России и используются не по назначению. Об этом пишет "Апостроф".

"Тесты ИФА, которые производятся в Украине, - это ложь. Подпольным или незаконным путем компоненты поставляются из России и Китая и собираются на одной из фирм на территории Политехнического института, уставный капитал компании - 1,5 тысячи гривен. Эти тесты ИФА не протестированы, нет сравнительного анализа. Более того, они применяются не по назначению", - подчеркнул Ивасюк.

На данный момент в Украине есть три вида анализа на коронавирус – это экспресс-тест, ПЦР-тест и ИФА-тест. Ни один из них не дает 100% результат и самый ненадежный – это экспресс-тест. По словам специалистов, погрешность быстрого теста может составлять 30-40%. ПЦР считается самым надежным тестом.

Во время ПЦР-теста специальной палочкой с ватным тампоном берут мазок из носа или горла. Палочку потом отправляют в пробирку или контейнер – и на исследование. ИФА-анализ – берут кровь из вены. Для экспресс-теста – кровь из пальца. Процедуры немного неприятные, но вполне терпимые и не болезненные.

Результаты экспресс-теста известны уже через 10 минут, ПЦР-тест делают в среднем два дня, ИФА – до трех дней.

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