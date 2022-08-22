Українців світу закликають виходити на вулиці 24 серпня. Чому це важливо?

В останні тижні російське вторгнення в Україну в західних ЗМІ освітлюється все менше. Навіть попри те, що Володимир Зеленський закликає світових медійників висвітлювати події в Україні, дає інтерв'ю іноземним ЗМІ, зокрема The Washington Post, світова спільнота ніби забуває про те, що Росія щоночі обстрілює мирний Нікополь; що Херсон досі окуповано, а разом з ним Луганськ, Донецьк, Запорізьку область і Крим. Про те, що бійці батальйону Азов, які героїчно захищали Маріуполь, все ще знаходяться в російському полоні.

Але кожному українцеві під силу нагадати світовій спільноті, що війна досі триває.

Засновник проєкту Віталій Дейнега розказав, що спілкувався з одним з американських генералів.

"Україна програє іншим спільнотам. Коли хтось з наших політиків каже, що ми забагато допомагаємо Україні – часто не відбувається нічого", - сказав військовий.

"Чим більше підтримки буде для України, тим більше важкого озброєння вона отримає. І тим скоріше звільнить окуповані Росією території і зупинить загарбника. Запрошуємо вас приєднатись та поширити інформацію серед друзів", - повідомляють автори ідеї.

Зазначимо, що у Нью-Йорку, Остіні, Сан-Антоніо, Бостоні і Салемі відбудуться урочистості, в тому числі - концерти відомих зірок, приурочені до Дня Незалежності України.