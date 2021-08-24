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Українців влітку чекає новий вихідний: що будемо відзначати

Автор: Роман Мирончук

Жителів України чекає новий вихідний 28 липня. Президент Володимир Зеленський запропонував зробити День державності неробочим днем.

Про внесення в парламент відповідного законопроекту Зеленський заявив під час виступу на урочистому засіданні Верховної Ради.

"Я підписав указ про святкування Дня державності і вношу на ваш розгляд проєкт закону, за яким він повинен бути вихідним днем", - заявив президент.

День української державності святкуватимуть в День хрещення Русі-України - 28 липня.

Засідання Верховної Ради 24 серпня (відео: YouTube)

Нагадаємо, у вересні 2021 за церковним православним календарем українці відзначать три великих свята - Усікновення глави Іоанна Предтeчі, Різдво Пресвятої Богородиці і Воздвиження Хреста Господнього.

Крім того, в перший місяць осені буде багато інших важливих і цікавих дат, таких як свято Віри, Надії, Любові та матеpи їх Софії.

Ми також писали про те, що місячний посівний календар на вересень 2021 року допоможе садівникам і городникам визначити найбільш вдалі дати для роботи на землі, щоб сіяти насіння для розсади, і в підсумку отримати багатий врожай.

Експерти дали важливі рекомендації, ґрунтуючись на особливостях впливу супутника нашої планети, оскільки життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний зі світилами.

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Володимир ЗеленськийСвята в Україні