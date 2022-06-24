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Українцям затримують соціальні виплати: стало відомо - чому

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П'ятниця 24 червня 2022 20:26
Українцям затримують соціальні виплати: стало відомо - чому Соціальні виплати в Україні (колаж Styler)
Автор: Марина Настевич

Чимало українців зіткнулися з тим, що не отримують вчасно соціальні виплати, у тому числі виплати для ВПО. Тож питання, чому їх затримують і коли можна на них очікувати, хвилює багатьох.

Про причини затримки читайте у нашому матеріалі нижче.

У департаментах соціальної політики різних регіонів України запевняють: вони вчасно опрацьовують документи та нараховують соціальні виплати з державного та місцевого бюджетів.

У той же час українців просять "не забувати, що в країні точиться війна і можливими є затримки платежів".

Також громадян, яким належать пільги, просять "ставитись до цього з розумінням і не турбуватись, бо проплати обов’язково будуть"

Нагадаємо, раніше юристи розповіли про компенсації при призупиненні трудових відносин. Потенційно в майбутньому громадяни, які через війну втратили роботу і не мали ані зарплати, ані відрахувань до соціальних фондів, зможуть отримати фінансову компенсацію від країни-агресора, тобто РФ.

Ми також повідомляли, якою має бути пенсія з втрати годувальника та куди зникла надбавка дітям війни.

Також українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії.

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Міністерство соціальної політики Пенсії
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