Українцям затримують соціальні виплати: стало відомо - чому
Чимало українців зіткнулися з тим, що не отримують вчасно соціальні виплати, у тому числі виплати для ВПО. Тож питання, чому їх затримують і коли можна на них очікувати, хвилює багатьох.
Про причини затримки читайте у нашому матеріалі нижче.
У департаментах соціальної політики різних регіонів України запевняють: вони вчасно опрацьовують документи та нараховують соціальні виплати з державного та місцевого бюджетів.
У той же час українців просять "не забувати, що в країні точиться війна і можливими є затримки платежів".
Також громадян, яким належать пільги, просять "ставитись до цього з розумінням і не турбуватись, бо проплати обов’язково будуть"
Нагадаємо, раніше юристи розповіли про компенсації при призупиненні трудових відносин. Потенційно в майбутньому громадяни, які через війну втратили роботу і не мали ані зарплати, ані відрахувань до соціальних фондів, зможуть отримати фінансову компенсацію від країни-агресора, тобто РФ.
Ми також повідомляли, якою має бути пенсія з втрати годувальника та куди зникла надбавка дітям війни.
Також українці можуть дізнатися розмір майбутньої пенсії.