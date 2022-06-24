Українцям затримують соціальні виплати: стало відомо - чому

Чимало українців зіткнулися з тим, що не отримують вчасно соціальні виплати, у тому числі виплати для ВПО. Тож питання, чому їх затримують і коли можна на них очікувати, хвилює багатьох.

Про причини затримки читайте у нашому матеріалі нижче.

У департаментах соціальної політики різних регіонів України запевняють: вони вчасно опрацьовують документи та нараховують соціальні виплати з державного та місцевого бюджетів.

У той же час українців просять "не забувати, що в країні точиться війна і можливими є затримки платежів".

Також громадян, яким належать пільги, просять "ставитись до цього з розумінням і не турбуватись, бо проплати обов’язково будуть"