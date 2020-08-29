Українцям у вересні перерахують пенсії: пощастить не всім.

З 1 вересня 2020 року в Україні півтори мільйони пенсіонерів отримають виплату в розмірі на 111 гривень більше, що прямо пов'язано з підвищенням мінімальної зарплати.

Однак не варто радіти, адже на підвищення може розраховувати лише та частина українців, яка виконала вимоги щодо стажу. Кому і як перерахують пенсії, інформує видання Obozrevatel.

Підвищення виплат торкнеться далеко не кожного, але ті, хто виконав певні обов'язкові процедури і досяг віку 65 років, мають права на 40% мінімалки. До 1 вересня це буде складати 1889 грн, а після - 2000 грн.

На даний момент складно однозначно відповісти, скільки українців насправді отримують мінімалку. Екс-міністр соціальної політики Андрій Рева стверджує, близько 75% співробітників дрібних і середніх підприємств офіційно мають таку зарплату. При цьому, більшість з них отримують частину доходу в конверті.

Тобто є два варіанти, при яких на вас може сказатися підвищення мінімалки. Перший - ви отримуєте більшу частину зарплати в конверті, а офіційно живете на мінімальний оклад.

В такому випадку роботодавець змушений буде збільшити розмір білої зарплати, яка нараховується і виплачується офіційно. Другий - якщо ви дійсно отримуєте мінімалку. У такому випадку розмір доходу повинен зрости на 277 грн - і це мінімум.

Нагадаємо, що станом на 1 липня 2020 року середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривні.

Раніше в уряді назвали умову, при якій пенсійний вік для жінок можуть збільшити.