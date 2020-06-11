Українцям дозволили голосувати на виборах без прописки: як це зробити

Українці отримали право брати участь у голосуваннях на виборах без реєстрації про місце проживання. Таке рішення ухвалила 11 червня за власною ініціативою Центральна виборча комісія.

Відповідна постанова набуває чинності з 1 липня, йдеться у заяві ЦВК на сайті.

Очікується, що своїм правом голосу зможуть скористатися на місцевих виборах восени ще понад мільйон громадян - без прописки.

У цю категорію також відносяться ті, кому на момент голосування виповниться 18 років, однак не зможуть зареєструватися за місцем проживання "з певних причин".

Повідомляється, що затверджений ЦВК Порядок встановлює процедуру визначення виборчої адреси виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, відповідно до частини четвертої статті 8 Закону України "Про Державний реєстр виборців".

Як можна проголосувати без прописки

Орган ведення Державного реєстру виборців може визначити виборчу адресу виборця, який не має зареєстрованого місця проживання, за місцем його фактичного проживання.

Для цього такому виборцю необхідно звернутися до органу ведення ДРВ за місцем фактичного проживання на території України із заявою:

- щодо включення до ДРВ – у разі якщо громадянин України, якому виповнилося 18 років, виявив, що його не включено до нього;

- щодо зміни виборчої адреси – у разі, якщо запис про виборця міститься у ДРВ, але він вибув із зареєстрованого місця проживання

Таку заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі інтернетом.

Заяву в паперовій формі можна подати також через уповноважену особу (довіреність). Наголошується, що нововведення дозволить скористатися подібною процедурою особам з інвалідністю .

. Заява в електронній формі подається із застосуванням кваліфікованого електронного підпису виборця.

"Важливо враховувати, що вказані заяви можна подавати у міжвиборчий період та у перші 5 днів виборчого процесу. Разом з тим, виборець, якому органом ведення ДРВ вже було визначено виборчу адресу за фактичним місцем його проживання, може звернутися із новою заявою щодо чергової зміни не раніше ніж через 180 днів після внесення першої до ДРВ", - розповіли в ЦВК.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні великі міста протестують онлайн-голосування під час місцевих виборів.

Нагадаємо також, що Верховна Рада посилює відповідальність за підкуп виборців.