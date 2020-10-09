Українцям розсилають фейкові "листи щастя" і погрожують забрати квартиру: як розпізнати обман

В Україні активізувалися шахраї, які розсилають фейкові "листи щастя" про нібито порушення ПДР і перевищення швидкості, і вимагають сплатити штраф. В іншому випадку погрожують, що відберуть нерухомість, чи буде заборона на виїзд за кордон.

Примітно, що підроблені повідомлення про лихацтво за кермом отримають також люди, які не мають машину. Про це передає "Обозреватель".

Про подібний випадок розповіла киянка Валентина Андріяшко. За словами жінки, їй прийшло в поштову скриньку повідомлення про штраф за перевищення швидкості, хоча авто давно при розлученні дісталося чоловікові. Вона зв'язалася з колишнім чоловіком щодо "листа щастя" і виявилося, що той залишив машину на ремонт пару тижнів тому. А при перевірці в спеціальному додатку про штрафи жодної інформації про порушення не було.

Трохи пізніше жінці почали дзвонити колектори та погрожувати, що відберуть квартиру. Киянка не розгубилася і заявила, що звернеться до поліції. Після цього дзвінки припинилися.

Схожа історія сталася також з жителем Київської області Геннадієм. Чоловік розповів, що отримав штраф за перевищення швидкості близько місяця тому. Перед тим як оплатити його, вирішив перевірити дивну квитанцію. Не виявив себе в додатку про штрафи та зрозумів, що його намагаються "розвести" і просто викинув папірець.

Але невдовзі йому зателефонували та заявили, що штраф треба терміново сплатити, інакше його дані передадуть прикордонникам і чоловіка не випустять за кордон. Геннадій зв'язався з цього приводу зі знайомим адвокатом, і той посміявся і пояснив, що це шахраї.

Що робити при отриманні фейкового "штрафу за швидкість"

У поліції рекомендують перш ніж оплачувати штраф за порушення ПДР перевірити по базах. Це можна зробити:

в електронному кабінеті водія (e-driver.hsc.gov.ua)

на сайті МВС (bdr.mvs.gov.ua)

а також в додатку "Дія".

Юристи зауважують, що з введенням диджиталізації в Україні у шахраїв збільшилася можливість доступу до різних баз.

"Вони можуть легко купити дані людей. Тому перевірити штраф можна на офіційному сайті МВС за номером автомобіля або технічного паспорта. Є різні додатки та чат-боти в Telegram. Або просто зателефонувати на 102. Якщо ніде ви своє порушення не знайшли, то сміливо його ігноруйте", - радить адвокат Андрій Вареник.

Нагадаємо, раніше у МВС пояснили українцям, як при автофіксації порушення ПДР не отримати штраф помилково.

Також ми писали про те, що в Україні можуть скасувати автофіксацію порушень ПДР - до Конституційного Суду надійшла скарга, що нерідко штрафи приходять не тим людям.