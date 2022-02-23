Українцям розповіли, що має бути в евакуаційному рюкзаку кожного школяра та класу

Під час небезпеки та військового нападу дітей потрібно швидко евакуювати в безпечне місце. Скільки часу доведеться там перебувати – передбачити неможливо. Тому у такому випадку потрібно мати у закладі освіти мінімальний набір для забезпечення потреб дітей та працівників.

Зокрема, у деяких країнах в школах обов’язковим є наявність евакуаційного рюкзака у кожному класі, який у разі небезпеки вчитель/вихователь бере з собою.

Забезпечити учня евакуаційним рюкзаком мають батьки

У відомстві розповіли, що такі рюкзаки мають закуповуватися за бюджетні кошти, але наразі це є майже нереальним, бо бюджетні процедури цього не передбачають.

За словами освітнього омбудсмена Сергія Горбачова, він є противником примусових поборів з батьків у вигляді коштів, речей чи послуг.

"Дуже прошу батьків забезпечити мінімальний набір для своєї дитини: він не є дорогим, але може стати критично важливим у надзвичайній ситуації, а також надати посильну добровільну допомогу школам для більшої безпеки дітей", – сказав Горбачов.

Яким має бути евакуаційний рюкзак

Важливо знати, що евакуаційні рюкзаки мають бути завчасно підготовлені, висіти на видному місці, не бути важкими та колір рюкзака має бути яскравим.

Приклад рюкзака для учня

Зазначається, що кожен учень має мати при собі:

пляшку води;

батончики;

записку від батьків, у якій вказано прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання, контакти батьків, сімейне фото (за бажанням);

комплект змінної білизни та одягу.

Як зібрати евакуаційний рюкзак для дитини (eo.gov.ua)

Приклад рюкзака для класу

Вміст рюкзака яскравого кольору (червоний, помаранчевий) для класу/групи:

декілька чистих аркушів паперу;

ручка, олівець;

блокнот з твердою палітуркою;

ліхтарик та додаткові батарейки;

аптечка;

маленьке радіо на батарейках;

свисток;

вода, стаканчики;

термоковдри;

декілька упаковок великих сміттєвих пакетів;

2 - 3 маркери;

декілька вінілових рукавичок;

мотузка;

маски для всіх дітей;

скотч та ножиці;

відро (бажано складне, замість туалету);

туалетний папір або рулон паперових рушників;

вологі серветки;

розкладна клейонка для забезпечення приватності під час відвідування саморобного туалету;

енергетичні батончики для всіх дітей класу/групи.

Як зібрати евакуаційний рюкзак для класу (eo.gov.ua)

Приклад рюкзака для всієї школи

Адміністрація закладу освіти має мати у швидкому доступі одну сумку чи рюкзак такими речами:

довідник з управління в надзвичайній ситуації у закладі освіти;

карта закладу освіти, план поверхів;

план евакуації та план зв’язку;

список працівників закладу освіти з контактами;

список дітей та розклад занять;

список контактів батьків дітей;

важливі номери телефонів;

ручки та блокноти, маркери;

ключі;

мегафон;

скотч, ножиці;

ліхтарик, запасні батарейки до ліхтарика;

свисток;

аварійне радіо на батарейках та батарейки до нього;

аптечка першої допомоги.

Як зібрати евакуаційний рюкзак для всієї школи (eo.gov.ua)