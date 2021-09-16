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Українцям розповіли, скільки діятимуть COVID-сертифікати

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Четвер 16 вересня 2021 09:02
Українцям розповіли, скільки діятимуть COVID-сертифікати Фото: Сертифікат вакцинації діє один рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Сертифікат вакцинації в Україні діє рівно рік, якщо ви зробили дві дози щеплення. Це зроблено так тому, що в імунізованої людини імунітет триває близько року.

Про це розповів українцям голова МОЗ Віктор Ляшко в інтерв'ю "24 каналу".

Дія COVID-сертифіката

Український COVID-сертифікат розроблений відповідно до вимог Єврокомісії, зазначив головний санлікар.

Спочатку він діяв 6 місяців, але коли вчені встановили, що імунітет після вакцинації тримається рік - продовжили його дію.

"Ми наш сертифікат робили за технічним завданням Єврокомісії. Тому була вимога видавати сертифікат на 6 місяців. Надалі всі відстежували наукові дослідження щодо тривалості імунітету після проведення вакцинації. Сьогодні всі вчені кажуть, що післявакцинальний імунітет триматиметься десь протягом року", - зазначив Ляшко.

Глава МОЗ повідомив, що за останніми даними медикам, імунітет після вакцини може зберігатися і понад рік.

"Чи буде більше? Не факт і не зрозуміло поки. Продукт новий, тільки почав застосовуватися. Будемо дивитися, скільки буде досліджень і скільки буде наукової бази для прийняття рішень", - резюмував він.

Нові правила COVID-сертифікатів

Нагадаємо, що вводяться жовті та зелені COVID-сертифікати, які інформуватимуть про першу та другу дозу вакцинації, а також про результати тестування та ін.

У документі буде вказана інформація про вакцинацію, негативний тест (діє 72 години) або одужання від коронавірусу.

Як ми раніше писали, Ляшко розповів українцям, коли планується загальний карантин.

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