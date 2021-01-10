ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Українцям розповіли про шоколадні цукерки з неприємним "сюрпризом": що потрібно знати

Автор: Володимир Костирін

Шоколадні цукерки з білим нальотом, який іноді можна помітити на цих солодощах, свідчить або про прострочену кондитерку, або про те, що вона створювалася з порушенням технології виробництва.

Про це розповіла доцент кафедри ресторанної продукції Національного університету харчових технологій Ірина Корецька в ефірі телеканалу "Україна 24".

Як пояснила експерт, білий наліт на шоколаді буває двох видів - цукровий або жировий.

"Жировий - це порушення технології на виробництві, чого не допускають наші виробники, за це їх б'ють по руках. За цим стежать. А цукровий наліт - це те, що шоколадка пролежала десь у схованці, а потім її розкупили на розпродажі на Новий рік і 8 березня вирішили подарувати - вона буде біляста, це природна реакція", - говорить фахівець.

Популярні новини

Також Корецька звернула увагу, що деякі види цукерок можуть твердішати з часом.

"Якщо це помадні цукерки, які "стукають", то термін придатності вже однозначно минув, це вже був торішній Новий рік", - зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що український дієтолог назвав причину, чому шоколадні цукерки можуть бути дуже небезпечні.

Також ми писали про те, вчені вирахували смертельну дозу шоколаду і пояснили, скільки його можна їсти на день.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України здоровьепродуктышоколад