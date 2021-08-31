Українцям розповіли, як перевірити якість доставки їжі та що робити, якщо замовлення зіпсоване

В Україні під час карантину значно зріс попит на сервіс доставки їжі, проте останнім часом стала страждати якість, і клієнти частіше скаржаться то на серйозні запізнення кур'єрів, то на пошкоджені упаковки, то на обважування. Експерт пояснив, на що важливо звертати увагу при отриманні замовлення, і що робити, якщо воно виявилося зіпсованим.

Про це шеф-кухар Дмитро Руденко розповів у програмі " Ранок з Україною " на каналі "Україна".

За якими критеріями оцінювати якість доставки їжі

В першу чергу фахівець рекомендує звернути увагу на вигляд кур'єра - чи в масці він і з рукавичками. Так, в ситуації, коли доставщик в день може контактувати з багатьма десятками клієнтів - такі вимоги дійсно важливі.

Далі перевірте, як упаковано замовлене блюдо. Упаковка має бути цілісною і без пошкоджень.

Вимоги до температури: гарячі страви повинні бути не нижче за 45 градусів (близько 40 градусів - це допустимий мінімум), а холодні - до 16 градусів (максимум - 18 градусів).

Перевірте також вагу привезеної вам страви, щоб вона відповідала зазначеному в замовленні (на сайтах також повинні вказувати допустимі відхилення).

Що робити, якщо доставлена їжа поганої якості

Шеф-кухар рекомендує відразу відмовлятися від замовлення, якщо ви помітили, що пакет пошкоджений.

"Кажіть, що ви не приймаєте цю доставку! Ви можете поскаржитися в ресторан, де робили замовлення, і вони повинні привезти вам новий", - зазначив Руденко.

У разі, якщо ви вже розплатилися з кур'єром, і тільки потім помітили зіпсоване замовлення, тоді варто сфотографувати блюдо і зв'язатися з адміністрацією ресторану, адже репутація зараз - на вагу золота.