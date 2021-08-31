Українцям розповіли, як перевірити якість доставки їжі та що робити, якщо замовлення зіпсоване

В Україні під час карантину значно зріс попит на сервіс доставки їжі, проте останнім часом стала страждати якість, і клієнти частіше скаржаться то на серйозні запізнення кур'єрів, то на пошкоджені упаковки, то на обважування. Експерт пояснив, на що важливо звертати увагу при отриманні замовлення, і що робити, якщо воно виявилося зіпсованим.
Про це шеф-кухар Дмитро Руденко розповів у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".
Шеф-кухар рекомендує відразу відмовлятися від замовлення, якщо ви помітили, що пакет пошкоджений.
"Кажіть, що ви не приймаєте цю доставку! Ви можете поскаржитися в ресторан, де робили замовлення, і вони повинні привезти вам новий", - зазначив Руденко.
У разі, якщо ви вже розплатилися з кур'єром, і тільки потім помітили зіпсоване замовлення, тоді варто сфотографувати блюдо і зв'язатися з адміністрацією ресторану, адже репутація зараз - на вагу золота.
Нагадаємо, нещодавно у Києві викрили нахабного шахрая, який прикидається кур'єром служби доставки.
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