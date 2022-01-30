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Українцям розповіли, як правильно читати етикетки на продуктах

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Неділя 30 січня 2022 22:03
Українцям розповіли, як правильно читати етикетки на продуктах Фото: експерти дали поради, як правильно читати етикетки на продуктах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Ми часто купуємо продукти в супермаркетах. І, на жаль, більшу частину кошика займають не овочі і фрукти, а упаковані продукти. На що слід звертати увагу при виборі продуктів і як читати етикетки на них?

Про це розповіли у Центрі громадського здоров'я України.

Дата випуску, термін придатності та умови зберігання

Про це ніколи не варто забувати. Оскільки ви можете купити не тільки свіжий продукт, але й зіпсувати його або позбутися корисних компонентів при неправильному зберіганні.

Склад

Важливо, щоб кількість компонентів не перевищувала кількість Е (харчових добавок) на етикетці. Трьох перших інгредієнтів завжди найбільше в продукті. Іноді виробники вказують кількість компонентів в співвідношенні. Також експерти відзначили, що не всі харчові добавки є шкідливими.

Солі

Сіль може міститися навіть в продуктах, які не солоні на смак. Тому, якщо ви хочете споживати менше солі, або її вам взагалі не можна, то уважно читайте склад продуктів, які ви купуєте.

Енергетична цінність

У цьому описі зазвичай говориться, скільки калорій, білків, жирів і вуглеводів містить весь продукт або 100 грам його порції. Це важливо, якщо у вас є якісь обмеження.

Найпростіший приклад - це хліб. Він може бути менш калорійним і більш корисним за складом макроелементів.

"Без глютену" і "без лактози"

Такі написи на етикетках не означають, що вони дуже корисні. Справа в тому, що дані продукти призначені для тих, хто страждає від непереносимості цих компонентів.

Те ж саме стосується і відміток "біо", "еко". Іноді маркетологи вдаються до хитрощів, щоб продати продукти тим, хто піклується про здоровий спосіб життя.

Контактні дані виробника

Державні стандарти зобов'язують всіх виробників вказувати свої контакти: номери телефонів та адресу. Це робиться на випадок, якщо у споживача виникнуть будь-які проблеми, і щоб вони змогли зв'язатися з виробниками.

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