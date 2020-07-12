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Українцям розповіли про користь та шкоду популярних спецій: такого точно не знали

Неділя 12 липня 2020 11:58
Українцям розповіли про користь та шкоду популярних спецій: такого точно не знали
Користь і шкода спецій (фото: pixabay.com)
Автор: Дарья Русина

Прянощі потрібно вживати в міру, зловживання чревате наслідками

Мало хто замислювався про те, що навіть приправи мають відчутний вплив на організм. Їх властивості в рівній мірі здатні як зміцнити здоров'я, так і підірвати його. Тому перш ніж додавати прянощі в блюдо - дізнайтеся про неї якомога більше.

Часник подобається багатьом. Його додають не тільки в супи, але й у різні салати. До того ж є популярний міф, що часник зміцнює імунітет, хоча вчені з цим не згодні. Крім специфічного запаху, ця спеція може викликати нудоту, печію та блювання.

Лавровий лист несе в собі більше користі. Свого часу він придбав популярність як засіб для лікування цілого ряду недуг. Цілющі властивості особливо яскраво проявилися при лікуванні простудних захворювань, різних уражень шкіри та слизових, хворобах печінки і шлунково-кишкового тракту. Досі в народній медицині популярні відвари, настої, компреси, примочки, інгаляції на основі лаврового листа.

Однак, якщо зловживати, ця спеція почне відчутно впливати на згортання крові. Сильно концентрований відвар лаврового листа - той самий випадок, коли ліки стають отрутою навіть для здорової людини.

Перець містить в собі марганець, залізо, капсаїцин (у червоному) і піперіна (в чорному), що робить його фактично універсальним антимікробним та імуномодулюючим рослинним засобом.

При цьому, якщо страждаєте підвищеним кров'яним тиском, хворобами серця і шлунково-кишкового тракту - краще відмовтеся. Також надмірне споживання може призвести до опіку гортані.

Цілющі властивості імбиру можна перераховувати нескінченно. Регулярне вживання прянощі покращує кровообіг і прискорює метаболізм. Імбир має протизапальну і болезаспокійливу властивість, його вживання для профілактики і лікування простудних захворювань, ангін, бронхітів, при м'язових і суглобових болях не тільки виправдано, але й приносить відчутне полегшення.

В цілому, вживання в їжу прянощі сприяє зміцненню імунітету, зняття нервової напруги і навіть поліпшенню зору. Проте вживати його в їжу можна далеко не всім. Вона знижує згортання крові, а значить протипоказана тим, хто має схильність до кровотеч.

Ми публікували топ продуктів, які завжди повинні бути вдома.

Нагадаємо, що названі чудодійні продукти, які знижують смертність від коронавірусу.

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