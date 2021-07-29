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Українцям розповіли, коли скасують масочний режим

Автор: Людмила Жукова

Масковий режим в Україні скасують тільки за однієї умови. Вона полягає в тому, що велика частина населення повинна бути вакцинована.

Про це розповів головний санлікар України Ігор Кузін в інтерв'ю "Українській правді".

"Ми можемо розглядати (скасування масок, - ред) тільки тоді, коли більша частина населення є провакцинованою і коли є гарантія, що жодна людина, яка знімає маску в публічному місці або місці скупчення людей, не має ризику передати інфекцію", - сказав Кузін.

Також санлікар зазначив, що зняття масок буде залежати від темпу вакцинації українців.

"Зараз ми використовуємо адаптивний карантин, що працює за фіксованими показниками. У нас є загальна умова: якщо у двох або більше регіонах протягом певного часу перевищено 2 або більше показників, то Україна буде переходити на наступний епідрівень - тобто жовтий, помаранчевий або навіть червоний. Тому все залежить від того, як швидко буде завершено вакцинацію груп ризику і загального населення, і кількість випадків буде реєструватися", - додав він.

На жаль, осінь і зиму люди в Україні проведуть ще в масках.

"І тут є ще один плюс - восени нас не обійдуть гострі респіраторні вірусні інфекції, ми також будемо стикатися з вірусом грипу. Тому маска буде захищати не тільки від ковіду", - резюмував Кузін.

Для довідки

На 29 липня в Україні повністю вакциновано 1,82 мільйона людей, що становить 4,1% від загального населення.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна до кінця року отримає понад 47 млн доз вакцин від коронавірусу.

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