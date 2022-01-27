Українцям розповіли, за яких випадках потрібно платити в поліклініці

Надання медичної допомоги для українців в поліклініці - це безкоштовно, за умови декларації з лікарем. Але є послуги, за які доведеться заплатити.
Про це повідомляє Національна служба здоров'я України.
У лікарнях з договором з НСЗУ медична допомога безкоштовна для пацієнтів в рамках програми медичних гарантій.
Однак лікарні можуть офіційно надавати платні послуги, що не входять до Програми медгарантій.
Список цих послуг затверджений Постановою Кабінету Міністрів.
Вартість платних послуг у комунальній лікарні встановлює її власник - місцева влада.
Медичний заклад має розмістити цю інформацію на всіх ресурсах: на своєму сайті, в соцмережах і на інформаційних стендах в лікарні.
Оплата за платні послуги проводиться офіційно в касі або безготівково через термінал, а пацієнту повинні видати чек.
Якщо з вас вимагали гроші за безоплатні послуги, на які у лікарні був договір з НСЗУ, подайте скаргу через електронну форму на сайті НСЗУ.
Тут ви можете прочитати, як це зробити.
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