Українцям розповіли, які дві вакцини від COVID-19 можна комбінувати

Медик відповів на питання, чи можна поєднувати вакцини Moderna і Pfizer тим, кому не вистачає другої дози.

"Зараз, якщо говорити про можливість використання мРНК-вакцин Moderna або Pfizer, або після Moderna Pfizer, то ефективність є такою ж високою, оскільки це абсолютно однакові вакцини", - повідомив експерт.

Медик нагадав українцям, що зараз ще занадто ще рано говорити про третю дозу вакцинації.

"Ви знаєте про те, що в Ізраїлі з середини серпня введена третя доза для осіб старше 60 років, і США з 20 вересня також дозволяють третю дозу вакцинації для осіб, які були вакциновані ще в кінці 2020 року. Тобто у людей, які були вакциновані 8-9 місяців тому, зараз реєструють нові випадки захворювання, тому там дозволили третю дозу вакцинації. В Україні про це, мені здається, говорити ще рано", - сказав він.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу, 20 вересня, вакцинували від 36 029 осіб. Одну дозу отримали 21 118, повністю імунізовані - 14 911 осіб.