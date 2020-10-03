Українцям розповіли про "бізнес" на лісових пожежах: сторонніх туди не пустять

Пожежі в Луганській області (фото: facebook.com/lugdsns)

Масштабні лісові пожежі в Луганській області тривають з 30 вересня і вже забрали 11 життів, а для місцевих жителів стали справжнім лихом. Тим часом в мережі пишуть, що деякі "ділки" вирішили заробити на смертельних згарищах.

Мова йде про подальше вивезення горельніків з метою продажу. Про це 3 жовтня розповіли у групі "Право Захист" на сторінці в Facebook.

Зазначається, що подібний "лісовий" бізнес незабаром може активно практикуватися на місці, де зараз вирують пожежі.

Користувачі мережі підозрюють, що після ліквідації вогню розпочнеться вирубка обгорілих дерев і вивезення на продаж горельніків.

Автори публікації наводять фотографію, на якій зображені наслідки в лісі від пожеж...

Наслідки лісової пожежі (фото з Facebook-сторінки "Право Захист")

... та скрін оголошення в інтернеті, де пропонують 1200 гривень за метр кубічний горельніків сосни.

Очевидно, що дану пропозицію в пості навели як приклад, оскільки в оголошенні насправді мова йде про горельніки хвойних порід з Полтавської області.

Оголошення про продаж горельніків (фото з Facebook-сторінки "Право Захист")

"Якщо ліси горять, значить це комусь потрібно. І ми скоро побачимо, хто буде вирубувати вивозити та продавати ці горельніки. Сторонніх людей туди не пустять. Чекаємо і робимо висновки", - йдеться в матеріалі.

Раніше ми писали про те, що з'явилися фото жахливої біди, як у Луганській області горять ліси.