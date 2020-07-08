Українцям придумали новий податок на землю: кому і скільки доведеться платити

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт під номером №3131. Згідно з нормативним актом, буде запроваджено мінімальний земельний податок. Сума буде залежати від оціночної вартості, а платити будуть навіть ті, хто нині звільнений від податків.

В середньому це близько 1400 гривень за один гектар землі. Сума платежу дорівнює 5% від оціночної вартості, і вносити його потрібно буде один раз на рік.

Якщо ж прибутковий податок - той, який отримали від паю - й податок на землю (зараз близько 0,3% від оціночної вартості) будуть менше встановленої "мінімалки", то мінімальну суму заплатити доведеться, причому всім, пише Obozrevatel.

Юристи кажуть, що в новому законі є "цікаве" уточнення. Так, у статті 281 Податкового кодексу кажуть, що пенсіонери, ветерани, чорнобильці, багатодітні та інші категорії, які володіють менше ніж 2 га землі, взагалі звільнені від податків.

А ось новий законопроєкт говорить, що платити будуть всі, хто володіє землею сільськогосподарського призначення площею від одного гектара.

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