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Українцям запропонували газ за зниженою ціною: у кого дешевше

Новость на русском → Середа 24 лютого 2021 18:32
Українцям запропонували газ за зниженою ціною: у кого дешевше Ціни на газ в Україні для населення пропонують за зниженою ціною (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У середу, 24 лютого, більшість газопостачальних компаній оприлюднили свої ціни на березень, які не перевищують 6,99 гривні за кубометр. При цьому, як і в січні, 8 компаній встановили ціни від 6,70 до 6,97 гривні за кубометр "блакитного палива".

Про це повідомляє "ГазПравда".

Кращу пропозицію на березень - 6,70 гривні за кубометр - підготувала компанія Megawatt. Це на 9 копійок менше, ніж у лютому і січні.

На 5 копійок дорожче - по 6,75 гривні за кубометр - запропонувала компанія "Агросинтез Трейдинг". Це на 7 копійок вигідніше за їх лютневу пропозицію.

На третьому місці з ціною 6,80 гривні за кубометр - компанія "Енергетичні ресурси України". Це на 10 копійок менше, ніж у лютому.

Далі з пропозицією 6,86 гривні за кубометр - газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

6,88 гривні за куб пропонує "ЕВОДА ТРЕЙД", 6,90 гривні - "Газпромпостач", за 6,97 - "Волиньелектро Збут" і "Закарпаття Енергозбут". Дані компанії залишили свої ціни на березень на лютневому рівні.

Інші постачальники запропонували 6,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо, в Україні стрімко зростає вартість автомобільного газу. Всього за півтора місяця ціна збільшилася на три гривні. І це ще не межа. Експерти кажуть, що газ подорожчає до 16 гривень і вище.

Ми також писали про те, як змінити постачальника газу. Проста покрокова інструкція.

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