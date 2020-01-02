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Українцям запропонували додатковий заробіток: можна отримати мільйони

STYLERЖиття    02.01.2020 - 13:12
Українцям запропонували додатковий заробіток: можна отримати мільйони
Українцям дали можливість заробити (Колаж РБК-Україна)

Сума винагороди складе не менше 10% і не більше 12,5 мільйонів гривень

В Україні з 1 січня почав працювати закон, який гарантує грошову винагороду за інформацію про неправомірні дії. Згідно з цим законом, українець, який повідомить про корупціонера, може отримати гроші.

Для того, щоб отримати винагороду, викривач корупції може звернутися до вищестоящого начальства, до засобів масової інформації, у Національне агентство з питань запобігання корупції, в поліцію або в інші державні органи.Також повідомлення можна залишити анонімно.

Усі повідомлення про корупцію будуть перевірятися і обов'язково потрібно дати інформацію про конкретну особу і факти, які підлягають перевірці. Для підтвердження факту перевіряючим знадобиться від двох тижнів до місяця.

Винагорода викравачам корупціонерів може скласти 10% від розміру хабара або від суми заподіяних збитків. Однак сума не може перевищувати 12,5 мільйонів гривень. До речі, сума самого хабаря теж має граничне значення – не більше 10 мільйонів гривень.

Викривачам корупціонерів, а також членам їх сімей закон гарантує державну охорону.

Українці тепер можуть заробити на хабарниках

Варто відзначити, що за неправдиві повідомлення про корупцію за новим законом, викривач буде звільнений від юридичної відповідальності. Якщо співучасник корупційних злочинів надасть допомогу в розслідуванні, то він може розраховувати на звільнення від кримінального переслідування.

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