Українцям пропонують заробляти на водіях порушниках ПДР: створили додаток

В Україні створили мобільний додаток для водіїв для фіксації порушень ПДР, які допустили інші автомобілісти. Як пояснюють розробники, dashcamUA має забезпечити глобальний контроль за безпекою на дорогах.

Зазначається, що і власники автотранспорту, і просто пішоходи можуть зняти водіїв-порушників на відео, після чого надіслати ролик безпосередньо в поліцію.

Як йдеться на сайті сервісу, повна анонімність забезпечена, і правоохоронці отримають повідомлення "від імені" програми, а також вони несуть всю відповідальність за якість кожної заяви.

"Дані всіх наших користувачі анонімні й не зберігаються на наших серверах", - йдеться в повідомленні.

В результаті правоохоронцям залишається тільки подивитися відео, а в разі факту порушення ПДР оформити винному "лист щастя" зі штрафом.

При цьому автору ролика дадуть 20% від суми штрафу.

Як працює додаток для водіїв

"Технологія досить проста - ваш мобільний телефон постійно записує короткі 30-секундні відео в циклічному режимі. Це означає, що після запису перших 30 секунд відео наступні 30 секунд записуються поверх попередніх, стираючи записано", - розповіли розробники.

Якщо водій побачив порушення правил дорожнього руху, потрібно просто клікнути по екрану телефону й останні 30 секунд відео будуть перенесені в постійну пам'ять додатку dashcamUa.

Також зазначається, що маніпулювати відео в додатку неможливо, бо він має кілька ступенів захисту, і всі шахрайства будуть помітні тільки через секунди.

Зараз додаток на платформі Android доступна на Google Play Market. Версія для iOS (Apple) - у розробці.

У планах розробників запуск на другому етапі автоматичної системи розпізнавання автомобільних аварій і створення центру сповіщення, який би миттєво надавав допомогу у разі виникнення аварії.

"Ми - перший стартап у світі, який розробив систему, яка може проявляти автомобільні аварії в 99,9% випадків. Жодного додаткового обладнання не потрібно", - наголошують розробники.

Відео: В Україні пропонують "стукати" на водіїв-порушників ПДР

Раніше в поліції пояснили, як при автофіксації порушень ПДР не отримати штраф помилково.

Додамо також, що нещодавно ми розповідали, як оскаржити штраф за порушення ПДР.