Як українцям отримати безкоштовну медичну допомогу онлайн: список сайтів

Під час війни не всі українці мають шанс отримати медичну допомогу, прийшовши на прийом до лікаря.
Читайте невелику добірку корисних додатків і онлайн-сервісів, які надають безкоштовну медичну допомогу громадянам України.
Дані сервісів допоможуть знайти потрібного фахівця і отримати безкоштовну онлайн-консультацію.
Лікарі різних спеціальностей
doctors4ua.com - безкоштовний сервіс Онлайн-консультацій з лікарями з усього світу. Лікарі самих різних спеціалізацій і напрямків приймають пацієнтів у віддаленому форматі, надаючи допомогу і підтримку тим, хто не може фізично відвідати лікарняний кабінет.
Telegram бот Турбота - Медичний бот знаходить лікарів і пацієнтів. На даний момент більше 2500 лікарів-волонтерів, які готові давати безкоштовні консультації. Серед них: психологи, неврологи, стоматологи, інфекціоністи, ендокринологи та інші.
doctoronline.care- україно-американська компанія, з понад 200 лікарів з приватних і комунальних медичних установ, які готові надавати допомогу в режимі чату.
Viveo - міжнародна платформа, яка зараз приваблює лікарів по всьому світу, безкоштовно консультують українців трьома мовами: українською, російською та англійською. Є лікарі всіх напрямків, для того щоб почати використовувати платформу потрібно сказати додатки на телефон. Платформа доступна завдяки ініціативі колишнього Президента Естонії Тоомаса Хендрік Ілвеса.
lekarzedlaukrainy.pl - онлайн-платформа створена студентом (Jerzy Wydmański) з Кракова, яка дозволяє українським біженцям шукати лікарів-фахівців по всій Польщі, а польським лікарям надавати безкоштовні послуги. Лікарі розмовляють українською, польською, російською та англійською мовами.
helsi.me - безкоштовні консультації з лікарями по відеозв'язку для всіх українців. Консультують лікарі всіх спеціальностей як державних, так і приватних медустанов.
Сервіси психологічної допомоги:
Mindly - платформа з надання психологічної допомоги онлайн, де можна безкоштовно отримати не тільки одноразову консультацію, а й повноцінну довгострокову терапію. При реєстрації необхідно вказати карту українського банку, щоб система ідентифікувала вас і надала вам безкоштовний доступ.
VOS - додаток для підтримки психічного здоров'я надав користувачам з України всі опції преміум-аккаунта. Тут є щоденник психічного здоров'я, функція персональної аналітики, блоки корисних рекомендацій і вправ, а також можливість необмеженого спілкування з психологами на спеціальній гарячій лінії
Платформа Розкажи мені - Безкоштовна платформа для психологічних консультацій. Команда працює методом когнітивно-поведінкової терапії, яка є однією з найбільш поширених форм психотерапевтичної допомоги людям з різними психологічними проблемами.
Pleso - дозволяє користувачеві за допомогою декількох десятків питань вибрати те, що його реально турбує. Виходячи з результатів, користувачам пропонується на вибір кілька фахівців, що спеціалізуються саме на його проблемі. У зв'язку з війною фахівці надають безкоштовні психологічні сесії.
KAF - Ізраїльський проект, який дозволяє повчити безкоштовну, дистанційну допомогу для українських сімей, які потребують медичної та психологічної допомоги. Сервіс надається україномовними фахівцями за допомогою унікальних провідних платформ, призначених для надання медичної та психологічної допомоги для дорослих і підлітків
УкрЄдинство - проект об'єднав понад 40 фахівців волонтерів з різних країн для підтримки українців, які постраждали від війни. Команда пропонує кожному, хто потребує підтримки, щонайменше 3 безкоштовних онлайн психотерапевтичних сеанси.
Teplo.app - у додатку, можна отримати безкоштовні консультації з психологом.
Телефони довіри у Києві - за ними можна отримати консультацію професійного психолога або психотерапевта. Всі консультації надаються на безоплатній основі.
Центр психологічної підтримки «ОбійМи» - ініціатива психологів-волонтерів для допомоги людям, які зазнали стресу внаслідок військових дій і переселення. Кваліфікована допомога цілодобово. У команді вже понад 500 психологів-волонтерів з України та світу.