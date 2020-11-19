Українцям пояснили, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли

Для українців розробили поради щодо поведінки під час пандемії та дали корисні рекомендації людям, які мають підозру на зараження коронавірусною хворобою, а також що робити, якщо вже захворіли COVID-19.
Відповідні установки опубліковані на Facebook-сторінці "Академії сімейної медицини України".
У публікації зазначається, що рекомендації фахівців були підготовлені за підтримки Ініціативи ХОЛОН, Українсько-швейцарського проекту "Розвиток медичної освіти" та Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.
"Ці рекомендації дозволять пацієнтам бути більш незалежними від свого лікаря і швидше реагувати на небезпечні ознаки", - йдеться в повідомленні.
Позначте симптоми, які спостерігаєте у себе або своїх рідних
Порахуйте бали та дотримуйтесь таких рекомендацій
1-4 бали:
5-20 балів:
Зберігайте спокій, адже психічний стан важливий і впливає на загальний стан.
Залишайтеся на самоізоляції
Повідомте всім, з ким були близькі контакти у день появи симптомів, а також за 1-2 дні до цього.
Приймайте тільки ті ліки, які вам призначив лікар
Не займайтеся самолікуванням і не використовуйте "поради" з мережі - цим можна тільки нашкодити собі.
Робіть лише ті обстеження, які призначив лікар
Раніше глава МОЗ України назвав показання для госпіталізації при COVID-19.
Нагадаємо, нещодавно академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.