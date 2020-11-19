Українцям пояснили, що робити при COVID-19 і якщо думаєте, що захворіли

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

Для українців розробили поради щодо поведінки під час пандемії та дали корисні рекомендації людям, які мають підозру на зараження коронавірусною хворобою, а також що робити, якщо вже захворіли COVID-19.

Відповідні установки опубліковані на Facebook-сторінці "Академії сімейної медицини України".

У публікації зазначається, що рекомендації фахівців були підготовлені за підтримки Ініціативи ХОЛОН, Українсько-швейцарського проекту "Розвиток медичної освіти" та Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки.

"Ці рекомендації дозволять пацієнтам бути більш незалежними від свого лікаря і швидше реагувати на небезпечні ознаки", - йдеться в повідомленні.

Я думаю, що захворів COVID-19. Що робити

Позначте симптоми, які спостерігаєте у себе або своїх рідних

Температура 37,7 і вище. Гарячка (озноб, пітливість) - 1 бал

Біль у горлі - 1 бал

Головний біль - 1 бал

Порушення смаку - 1 бал

Закладений ніс або нежить - 2 бали

Біль у м'язах і суглобах - 2 бали

Загальна слабкість - 2 бали

Кашель, ускладнене дихання - 3 бали

Втрата смаку і/або нюху - 3 бали

Був близький контакт (15 хвилин контакту на відстані менше ніж 1,5 метра, без масок) з людиною, яка хворіє або має симптоми COVID-19 - 5 балів

Порахуйте бали та дотримуйтесь таких рекомендацій

1-4 бали:

Залишайтеся вдома, уникайте тісних контактів з іншими людьми.

Спостерігайте 1-2 дні за симптомами, пийте достатньо рідини, постарайтеся більше відпочивати.

Повторний контроль через 1-2 дні: якщо кількість балів зменшиться - повертайтеся до вашого звичайного життя.

5-20 балів:

Зателефонуйте сімейному лікарю та отримаєте інструкції щодо подальших дій і можливого тестування.

Уникайте тісних контактів з іншими людьми, пийте достатньо рідини, постарайтеся більше відпочивати.

За необхідності приймайте жарознижувальне.

У мене COVID-19. Що мені робити

Зберігайте спокій, адже психічний стан важливий і впливає на загальний стан.

Займайтеся улюбленими справами, практикуйте дихальні вправи, відпочивайте

Уважно дослухайтеся до потреб вашого організму

Провітрюйте кімнату

Пийте 1,5-2 літри рідини на день, бажано без цукру

Слідкуйте за температурою і рівнем кисню в крові

Якщо є сили, можна виходити на прогулянки на вулицю - але не підходьте до інших людей ближче, ніж на 1,5 метра

Залишайтеся на самоізоляції

Повідомте всім, з ким були близькі контакти у день появи симптомів, а також за 1-2 дні до цього.

Приймайте тільки ті ліки, які вам призначив лікар

Не займайтеся самолікуванням і не використовуйте "поради" з мережі - цим можна тільки нашкодити собі.

Робіть лише ті обстеження, які призначив лікар

Раніше глава МОЗ України назвав показання для госпіталізації при COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно академік НАНУ розповів, що навіть жорсткий карантин не допоможе подолати коронавірус в Україні.