Українцям пояснили, як працюватимуть школи, де не вакциновано 80% вчителів

Школи в Україні в "жовтій" зоні повинні працювати, якщо 80% персоналу вакциновано. Якщо ця умова не виконується - установа повинна працювати в дистанційному форматі.

Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін у програмі "Право на владу".

Як працюватимуть школи

Він зазначив, що у разі відсутності необхідної кількості вакцинованих працівників освіти, педагогічні ради мають переводити такі заклади на "дистанційку"

Кузін зазначив, що зараз ситуація з вакцинацією персоналу шкіл стала поліпшуватися.

"Але розуміючи, що 80% зараз досягаються досить повільно, то в постанові Кабінету Міністрів ми припускаємо, щоб робота навчальних закладів в "жовтій" зоні не обмежувалася за умови наявності у 80% всіх працівників документів, що засвідчують вакцинацію хоча б однією дозою. Тому що ми бачимо, що кількість вчителів, які отримали першу дозу вакцини, дійсно збільшилася. Ми бачимо за останній місяць приріст 10-15%", - сказав Кузін.

Водночас головний санлікар повідомив, що щеплені однією дозою вакцини від коронавірусу будуть звільнятися від обмежень тільки в "жовтій" зоні. Для привілеїв в "червоній" буде потрібно повний курс вакцинації.

За його словами, більшість обмежень, які будуть в "жовтому" і "червоному" рівні небезпеки не будуть застосовуватися до вакцинованих.

Яка область перевела школи на "дистанційку"

В Івано-Франківській області з 13 вересня всі навчальні заклади переведені на дистанційний режим навчання. Всьому виною низький рівень вакцинації вчителів і зростаюча кількість випадків коронавірусу.