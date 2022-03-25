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Українцям, які шукають притулок у країнах ЄС: чим відрізняється статус біженця від тимчасового притулку

Фото: чим відрізняється статус біженця від тимчасового притулку (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Вторгнення Росії в Україну, повномасштабні військові дії, бомбардування українських міст - все це призвело до того, що жителі вимушено покинули свої будинки.

Частина українців знайшла притулок у західних областях країни, де відносно спокійно. А частина поїхала далі - в країни Європи, де для них максимально спростили перебування і забезпечили всім необхідним.

Людям з міст, які постраждали від обстрілів найбільше, пропонують отримати статус біженців. Тим, хто вивіз дітей з небезпечних районів – статус тимчасового притулку. Чим відрізняються ці статуси та що вони дають – читайте нижче.

Статус тимчасового притулку

Такий статус може отримати громадянин України та члени його сім'ї, громадяни без громадянства, біженці та члени їх сім'ї, які рятуються від війни в Україні, іноземці, які на законних підставах проживали на території України та Е можуть безпечно повернутися в країну свого походження.

Цей статус і дозвіл на тимчасове проживання можна отримати в органах влади відповідної країни – в будь-якій країні ЄС.

Вибір місця проживання вільний: житло можуть надати волонтери, громадські організації або держава.

Також можна проживати у рідних, знайомих або друзів. Місце проживання можна змінювати в будь-який момент і навіть переміститися в іншу країну.

У такому статусі громадяни України можуть перебувати 12 місяців, з можливістю продовження ще на один рік – залежно від ситуації в Україні.

Такий статус дозволяє влаштуватися на роботу в іншій країні, і діти віком до 18 років матимуть право навчатися в закладах освіти.

Також буде доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування.

Повернутися в Україну можна буде в будь-який момент, за власним бажанням.

Подати заяву на статус біженця в статусі тимчасового притулку - можна в будь-який момент.

Статус біженця

Такий статус може отримати будь-яка людина, яка рятується від війни або переслідувань.

Для отримання статусу біженця потрібно звернутися із заявою в компетентні органи тієї країни, в яку ви прибули. Спеціальна процедура може тривати від 6 місяців і довше.

Отримати статус біженця можна тільки в першій країні, кордон якої Ви перетнули.

Проживати біженці можуть тільки в зазначених державою закладах для розміщення біженців. Міняти місце проживання або залишати країну – не можна.

Влаштуватися на роботу зі статусом біженця можна буде тільки після отримання документів – через 6 місяців.

Однак діти до 18 років отримають право навчатися в закладах освіти.

Доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування біженцям дозволений.

Після подачі заяви на статус біженця ви будете зобов'язані залишатися в країні, в якій подали заяву, до кінця її розгляду (6 місяців або більше).

Подати заяву на статус біженця можна в будь-який момент після приїзду в країну ЄС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яку допомогу можуть отримати вимушені переселенці і як її оформити.

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