Українцям, які шукають притулок у країнах ЄС: чим відрізняється статус біженця від тимчасового притулку

Статус тимчасового притулку

Такий статус може отримати громадянин України та члени його сім'ї, громадяни без громадянства, біженці та члени їх сім'ї, які рятуються від війни в Україні, іноземці, які на законних підставах проживали на території України та Е можуть безпечно повернутися в країну свого походження.

Цей статус і дозвіл на тимчасове проживання можна отримати в органах влади відповідної країни – в будь-якій країні ЄС.

Вибір місця проживання вільний: житло можуть надати волонтери, громадські організації або держава.

Також можна проживати у рідних, знайомих або друзів. Місце проживання можна змінювати в будь-який момент і навіть переміститися в іншу країну.

У такому статусі громадяни України можуть перебувати 12 місяців, з можливістю продовження ще на один рік – залежно від ситуації в Україні.

Такий статус дозволяє влаштуватися на роботу в іншій країні, і діти віком до 18 років матимуть право навчатися в закладах освіти.

Також буде доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування.

Повернутися в Україну можна буде в будь-який момент, за власним бажанням.

Подати заяву на статус біженця в статусі тимчасового притулку - можна в будь-який момент.

Статус біженця

Такий статус може отримати будь-яка людина, яка рятується від війни або переслідувань.

Для отримання статусу біженця потрібно звернутися із заявою в компетентні органи тієї країни, в яку ви прибули. Спеціальна процедура може тривати від 6 місяців і довше.

Отримати статус біженця можна тільки в першій країні, кордон якої Ви перетнули.

Проживати біженці можуть тільки в зазначених державою закладах для розміщення біженців. Міняти місце проживання або залишати країну – не можна.

Влаштуватися на роботу зі статусом біженця можна буде тільки після отримання документів – через 6 місяців.

Однак діти до 18 років отримають право навчатися в закладах освіти.

Доступ до соціального забезпечення та медичного обслуговування біженцям дозволений.

Після подачі заяви на статус біженця ви будете зобов'язані залишатися в країні, в якій подали заяву, до кінця її розгляду (6 місяців або більше).

Подати заяву на статус біженця можна в будь-який момент після приїзду в країну ЄС.