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Українцям йдуть на зустріч: безкоштовні послуги від платіжних систем і банків

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Вівторок 19 квітня 2022 12:03
Українцям йдуть на зустріч: безкоштовні послуги від платіжних систем і банків Які банки йдуть на зустріч українцям (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час війни в Україні багато банків і платіжні системи йдуть на зустріч людям.

Читайте, які банки і платіжні системи підтримують українців в цей важкий час.

Фінансові та страхові компанії, пішли на зустріч українцям і пропонують пільгові умови відкриття рахунків або зовсім скасовують комісії за перекази.

Сервіси грошових переказів Western Union, Ria Money Transfer, TransferGo, Moneygram, Intelexpress і Skrill не беруть плату за перекази в Україну.

Платіжна система PayPal почала роботу в Україні і працює без комісії

Банк Revolut став доступний в Україні, тепер ви можете відкрити рахунок без проблем (за аналогією з Monobank)

Сервіс переказу коштів Wise скасував комісії за перекази в гривнях.

Польські банки Alior Bank, Bank Pocztowy, BNP Paribas, Credit Agricole, Getin Bank, mBank, Millenium Bank, Pekao SA, PKO Bank Polski, Santander Bank підготували для українців спрощену процедуру відкриття рахунків без справляння комісій.

Польські страхові компанії Allianz, PZU, Ergo Hestia і Warta безкоштовно на місяць страхують авто українців, які приїхали в країну без "Зеленої карти".

Чеський банк ČSOB у разі відкриття рахунку надає допомогу в розмірі 2500 крон.

Іспанські банки Santander, Openbank, BBVA відкривають рахунки українцям без комісій за відкриття, обслуговування та закриття рахунку.

З 19 квітня українським біженцям в банках ЄС дозволять безкоштовно конвертувати до 10 000 гривень (близько 310 євро) у валюту приймаючої країни.

Як ми раніше писали, Monobank припиняє обслуговування деяких клієнтів.

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