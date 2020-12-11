Українцям будуть виплачувати відпускні по-новому: Кабмін прийняв важливі зміни

У Кабінеті міністрів внесли зміни в порядок нарахування відпускних. Зміни торкнулися формули порядку нарахування середньої заробітної плати, яка використовується при оплаті відпустки або компенсації за невикористані дні відпустки.

Як повідомляється на сайті видання "Главком", тепер дія постанови Кабміну буде поширюватися на найманих працівників фізичних осіб-підприємців. Ця зміна тепер торкнеться фактично будь-якого найманого працівника в Україні, через те, що раніше формула використовувалася тільки на працівників підприємств і організацій.

При оформленні відпустки працівникам ФОП формули раніше не застосовувалися, а компенсацію на підприємствах і організаціях виплачували лише за щорічну оплачувану відпустку, інші – не враховувалися.

Також тепер пропонується враховувати всі види відпусток – раніше рахувалася лише одна відпустка – щорічна оплачувана. Відзначається, що дана зміна дозволить усунути ряд дискримінаційних підходів.

Крім того, спрощується підхід при підвищенні посадових окладів й скасовується механізм коригування виплат. А при нарахуванні премій або нарахування відпускних будуть застосовуватися більш досконалі формули.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям розповіли, як отримати компенсацію за лікування коронавірусу в домашніх умовах.

А також розповідали про те, що для жителів України спростили оформлення пенсійних виплат. Тепер пенсіонерам буде достатньо лише відвідати Пенсійний фонд і написати заяву.