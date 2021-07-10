В українця за три години вкрали всі гроші з кредитки і "повісили" кредит: як працює схема

"Хочу вас попередити, застерегти! Зі мною сталася біда. 4 липня о 17:51 прийшла СМС від "Київстару", що виконується заміна СІМ-карти і після цього мій номер був відключений повністю. За три години часу, поки додзвонився до оператора, щоб заблокувати СІМ та свої рахунки в банках, шахраї встигли перевипустити СІМ-карту", - написав чоловік.

За лічені години шахраї "повісили" на чоловіка онлайн-кредит на 10 тисяч гривень терміном на 14 днів і зняли з його кредитної картки 12 900 грн.

"Подав заяву в поліцію, кіберполіцію, Національний банк. На сьогодні від них жодних дій не зроблено!" - розповів Костянтин і закликав всіх прив'язувати свої СІМ-карти до паспорта у відділенні мобільних операторів, так шахраї без вашої особистої присутності та оригіналу паспорта віддалено не зможуть перевипустити СІМку.

У коментарях до публікації українці пишуть, що також ставали жертвами подібних афер або чули про них.

У нас на роботі так вже купа людей постраждали. І поліція не діє. Навіть не знаю, як так може бути. Ці онлайн-кредити потрібно забороняти на законодавчому рівні

Чула за цю схему. Співчуваю вам. Нехай вам повернуться ваші кошти у повній мірі, а зловмисникам вони впоперек горлянок стануть.

Зі мною така ж історія сталася взимку. Добре, що все закінчилося добре

Роки три тому потрапила теж в таку ж історію…

Цікаво, що при заміні СІМ-карти приходить повідомлення з кодом, який клієнт повинен показати на телефоні оператору. Тільки після цього відбувається заміна. А якщо пройшла заміна без коду, значить шахрай знав ваш PUK-код або номери, з якими ви часто спілкувалися. Сам Костянтин та інші користувачі припускають, що у шахраїв є "свої люди" в штатах мобільних операторів України.