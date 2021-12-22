Українську блогершу не впустили в Росію через пости про Білорусь: закрили в'їзд на 5 років

Ліля розповіла в ролику, що їй потрібно було полетіти в Москву по дуже важливій справі, інакше вона б туди та не зібралася.

"Але на кордоні, вже у Внуково (аеропорт - ред.) мене затримали на 5 годин і потім повідомили, що через те, що я журналіст мені закритий в'їзд в Росію і Білорусь до 2026 року",- повідомила Багірова.

"Загортають" багатьох

Багірову вже депортували в Україну. При посадці в літак в московському аеропорту у Внуково її супроводжували співробітники ФСБ.

Коли Ліля повернулася в Україну вона розповіла, що разом з нею повернулися ще 8 українців, яких не пустили у РФ через те, що у них було "недостатньо підстав для перетину російського кордону".

Відео про Білорусь

Нагадаємо, що два відео річної давності під назвою "Марш свободи" набрали на YouTube 100 тис.переглядів. Заборона на в'їзд в обидві країни набула чинності ще в січні 2021 року, але про це Багірова дізналася тільки зараз.

До речі, в Білорусі на блогершу завели кримінальну справу.