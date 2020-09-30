В українській школі ввели платні уроки: розгорається скандал

У київській школі хочуть ввести платні уроки
В одній зі шкіл Києва батьків попередили про новий предмет, за який потрібно буде платити гроші. Йдеться про школу №263 на вулиці Сержа Лифаря. Так, батькам першокласників пропонують оплачувати новий предмет "Логіка", який буде п'ятим уроком. Про це повідомила одна з мам на сторінці "Батьки SOS" на Facebook.
Жінка цікавиться, наскільки таке нововведення законно і питає поради у інших батьків.
"Добрий день! У мене таке питання. Дитина пішла в 1 клас, зараз оголосили, що з 1 жовтня вводять новий предмет "Логіка", два дні на тиждень п'ятим уроком. Він платний. Сказали, звичайно, не обов'язково відвідування, але бажано. Наскільки це законно? Є офіційні підтвердження такого нововведення?" - написала автор посту.
У коментарях користувачі відповіли жінці, що така практика вже існує в декількох школах. Інші мами написали, що у них є цей предмет, але за нього платити не потрібно.
Як ми раніше писали, школам дозволили відмовитися від оцінок з деяких предметів на час карантину.