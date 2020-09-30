В українській школі ввели платні уроки: розгорається скандал

В одній зі шкіл Києва батьків попередили про новий предмет, за який потрібно буде платити гроші. Йдеться про школу №263 на вулиці Сержа Лифаря. Так, батькам першокласників пропонують оплачувати новий предмет "Логіка", який буде п'ятим уроком. Про це повідомила одна з мам на сторінці "Батьки SOS" на Facebook.

Жінка цікавиться, наскільки таке нововведення законно і питає поради у інших батьків.

"Добрий день! У мене таке питання. Дитина пішла в 1 клас, зараз оголосили, що з 1 жовтня вводять новий предмет "Логіка", два дні на тиждень п'ятим уроком. Він платний. Сказали, звичайно, не обов'язково відвідування, але бажано. Наскільки це законно? Є офіційні підтвердження такого нововведення?" - написала автор посту.

У коментарях користувачі відповіли жінці, що така практика вже існує в декількох школах. Інші мами написали, що у них є цей предмет, але за нього платити не потрібно.

Це додатковий урок, за бажанням. У нас в школі теж є. Коштує 23 грн. Скажіть, а платні танці, малювання в школі додаткові у вас теж шок викликають?

А де в цей час діти, які не йдуть на урок, але у них ГПД у цьому класі?

Нам сказали, що в цьому році Логіку ввели в 1-2 класах обов'язково. Це якийсь указ президента, пояснили в школі нам. Все безкоштовно.

Для початку потрібно з'ясувати не повинен такий предмет бути безкоштовним!!! А якщо це додатковий просто то чим він вам заважає, хай хто має можливість, нехай ходять. Логіка це добре.

Як ми раніше писали, школам дозволили відмовитися від оцінок з деяких предметів на час карантину.