Для української армії створили новітню РСЗВ: "вогняне" відео випробувань супер-зброї

В Україні успішно випробували нову РСЗВ "Буревій", яка повинна прийти на заміну застарілій реактивній системі и залпового вогню "Ураган", що перебуває на озброєнні ЗСУ.

Вогневі випробування цієї нової зброї, розробленої на ДП "Шепетівський ремонтний завод", пройшли на одному з військових полігонів, передає Defense Express.

РСЗВ "Буревій" виконаний в калібрі 220 мм і може використовувати всі наявні реактивні снаряди для "Урагану", а також нові, зі збільшеною з 35 до 65 км дальністю ураження цілей, які розробляються КБ "Південне" в рамках програми "Тайфун-2 ".

Нова реактивна система оснащена цифровою системою управління вогню, включаючи систему обміну інформацією на полі бою. Зазначається, що це дозволяє включити "Буревій" до єдиного розвідувально-ударного контуру, коли інформація від засобів розвідки, наприклад - БПЛА, в режимі онлайн передається на засоби ураження. Це мінімізує до лічених хвилин час від виявлення цілей до їх знищення.

Як заявив директор ДП "Шепетівський ремонтний завод" Олег Туринський, при створенні нових "Буревіїв" фахівці застосовували концептуальний підхід: максимальна цифровізація, збільшення дальності стрільби, мобільності, а також комфорту і безпеки військових.

Відео: Вогневі випробування новітньої української РСЗВ "Буревій"

"Нами повністю розроблено та виготовлено весь пакет направляючих та систему наведення. Вони інтегровані на нове високопрохідне шасі, яке надалі буде оснащено повністю броньованою кабіною", - заявив він.

Так, РСЗВ "Буревій" розміщений на високопрохідному шасі Т815-7Т3RC1 від чеської компанії Tatra з колісною формулою 8х8, що відрізняється надвисоким рівнем прохідності, максимальною швидкістю понад 100 км/год, рівнем економічності та ергономічності.

РСЗВ "Буревій" в калібрі 220 мм (фото: defence-ua.com)

У разі проходження "Буревіями" всіх необхідних випробувань, буде розглянуто питання переходу ЗСУ на нові колісні платформи, які відповідають всім вимогам країн-членів НАТО, з подальшою локалізацією їх виробництва в Україні, розповів заступник міністра оборони України Олександр Миронюк.

До речі, зараз такі системи, як "Град", "Ураган", "Смерч", а також "Вільха", розміщені на платформах "Урал", ЗІЛ і МАЗ, які були розроблені у 60-70-х роках минулого століття, та не виробляються в Україні. Фактично зараз ОПК України та самі ЗСУ здатні лише підтримувати їх у працездатному стані. При цьому єдиний вітчизняний виробник вантажних автомобілів - КрАЗ - знаходиться у приватній власності та почав процедуру банкрутства.

РСЗВ "Буревій" оснащений сучасними цифровими системами (фото: defence-ua.com)

Нагадаємо, що ЗСУ отримали нові найпотужніші вогнемети, які можуть вражати супротивника з відстані один кілометр.

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