В українському підручнику знайшли ганебний ляп про Київ: помилка не одна

В українських підручниках для перших класів виявили грубі помилки. Так, у книзі допустили ганебний ляп про вік Києва. У підручнику написали, що столиця України заснована в 19 столітті. Також історичні пам'ятники значно "помолодшали". Наприклад, Софійський собор та Києво-Печерську лавру також віднесли до 19 століття.

На грубі помилки звернув увагу Валерій Людмирский на своїй Facebook-сторінці.

"І так у всьому", - написав він під фото сторінки з підручника.

В українському підручнику знайшли грубі помилки (фото: facebook.com/waleriy.lydmirski)

В коментарях українці гнівно відреагували на допущені в книзі ляпи.

Твою ж м...!!! Навіть Прилукам 935 років, а столиці кілька сотень !!!Століття не вистачило розуму написати римськими. Сумно.

І найсумніше, що це навіть не помилка. Де дата заснування Києва - середина 5 століття, а де заснування Софії і Лаври - початок 11 століття. Плюс-мінус пів тисячі років.

Ольга Хорошковська, видно, добре знає історію. На жаль дійсно - так у всьому.

До речі, автором підручника є Ольга Хорошковська. Вона є доктором педагогічних наук, співробітницею Інституту педагогіки. У її арсеналі безліч отриманих премій у сфері освіти. Також професор Хорошковська має сина впливового бізнесмена. Валерій Хорошковський очолював Мінфін, СБУ, Митну службу, а у 2020 році хотів стати прем'єр-міністром України.

Як ми писали раніше, у шкільних підручниках знайшли приховану рекламу.