В українському футболі настають зміни, від яких можуть постраждати "Динамо" і "Шахтар"

Внести зміни повинна зробити сама Українська футбольна Прем'єр-ліга, але в Українській асоціації футболу готові і самостійно ініціювати зміни.

Про проблему почали говорити після матчу "Чорноморець" - "Динамо", оскільки до складу одеської команди входять практично повністю гравці, яких орендували у столичного клубу.

Крім того, "Чорноморець" погодився перенести гру з Одеси до Києва для зручності "Динамо", яке завтра, 23 листопада, гратиме з мюнхенською "Баварією" в матчі Ліги чемпіонів.

Фактично "Динамо" провело спаринг зі своєю другою командою і розгромило "Чорноморець" з рахунком 1:6.

В даний час футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар" критикують за те, що вони віддали в оренду дуже багато своїх гравців "Чорноморцю" і "Маріуполю" відповідно.

При цьому "Динамо" дозволило "Чорноморцю" задіяти орендованих гравців проти себе. "Шахтар" заявив, що не буде дозволяти цього робити.

"Динамо" і "Шахтар" торкнуться нових змін Української асоціації футболу (відео: YouTube)