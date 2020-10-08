Українського художника врятували від голоду, а він віддячив геніальними картинами

В притулку для самотніх літніх людей в Кіровоградській області організували виставку картин відомого українського художника Володимира Остроухова. І хоча його роботи розійшлися по приватних колекціях, художніх галереях і салонах всього світу, автор залишився на старості років один.

73-річного генія урятували волонтери, і вже через кілька років він знову почав писати картини. Через хворобу він мало говорить, але продовжує споглядати і реалізовувати свій дар на полотні. Володимир Остроухов – відомий український імпресіоніст, йдеться в сюжеті ТСН.

Коли діти і дружина померли, Володимир став нікому не потрібен. Він змушений був голодувати і перестав писати.

Цікаво, що перші картини, написані в притулку, були темні і сумні. Але чим далі працював художник, тим яскравіше ставали фарби.

Однією з відвідувачок виставки стала пенсіонерка Любов Колюча. Це її дворнягу Шаріка запропонував продати депутат Брагар, щоб оплатити комуналку.

Половину робіт художника розкупили прямо на виставці. Гроші підуть на матеріали для митця, а також на допомогу притулку.

Художник Володимир Остроухов влаштував виставку в притулку під Кропивницьким (відео: ТСН)

Раніше ми писали, що на Закарпатті від COVID-19 помер відомий художник, який жартував про коронавірус.