Український "підрозділ Байдена" знайшов в Україні біологічну зброю проти Росії (відео)

Як відомо, російські ЗМІ перед вторгненням 24 лютого публікували багато інформації про таємні "біологічні лабораторії США" в Україні.

Також були статті про свійських птахів-вбивць, натренованих на польоти до РФ та вбивство росіян.

Київські пенсіонери показали на відео саме такого гуся перед відправкою на бойове завдання до РФ, та пригрозили, що члени "загону Путіна" стануть першими, хто постраждає від нього. Таким чином пенсіонери-українці хочуть допомогти ЗСУ знищувати російських окупантів.