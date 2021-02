Українсько-американська компанія на космічному "світлячку" доставить для NASA вантажі на Місяць

Американське космічне агентство NASA і українсько-американська компанія Firefly Aerospace уклали контракт на доставку вантажів на Місяць в рамках ініціативи Commercial Lunar Payload Services.

Сума контракту становить 93,3 мільйона доларів. Про це йдеться в повідомленні на сайті NASA.

Зазначається, що це буде перша поставка, якою займеться компанія Firefly Aerospace. Вона має доставити вантаж на Місяць з використанням посадкового модуля Blue Ghost (названий на честь рідкісного виду світлячків), який компанія спроектувала і розробила на своєму підприємстві в Cedar Park (Техас, США).

"Корисні вантажі, які ми відправляємо в рамках цієї служби доставки, охоплюють багато областей, від дослідження місячного ґрунту і тестування технології збору зразків до надання нам інформації про теплові властивості та магнітному полі Місяця", - розповів менеджер ініціатива CLPS в Космічному центрі Джонсона НАСА в Х'юстоні Кріс Калберт,

Місце приземлення Blue Ghost компанії Firefly Aerospace являє собою величезний басейн на поверхні супутника, де прилади збиратимуть дані, щоб отримати уявлення про реголіт Місяця - пухку, роздроблену породу та ґрунт - властивості, геофізичних характеристик та взаємодії сонячного вітру і магнітного поля Землі

Загальна маса наукових вантажів складе 94 кг. Вона включає в себе матеріали для наукових експериментів і демонстратори технологій, такі як: Regolith Adherence Characterization (RAC), Next Generation Lunar Retroreflectors (NGLR), Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), Reconfigurable, Radiation Tolerant Computer System (RadPC), Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), Lunar Instrumentation for Subsurface Thermal Exploration with Rapidity (LISTER), Lunar PlanetVac (LPV), Stereo CAmeras for Lunar Plume Surface Studies (SCALPSS 1.1), Електродинамічної Dust Shield (EDS) і Lunar GNSS Receiver Experiment (LuGRE).

Як пише Naked Science, в липні 2019 року компанія Firefly Aerospace оголосила про партнерство з концерном Israel Aerospace Industries (IAI) по ліцензуванню посадкового модуля, побудованого для місії Beresheet. При цьому Blue Ghost має суттєві відмінності від ізраїльського апарату.

Firefly Aerospace - приватна аерокосмічна компанія, створена в США в 2014 році. У квітні 2017 року вона заявила про банкрутство, після чого була викуплена українським підприємцем Максимом Поляковим.

Раніше повідомлялося, що проект українців переміг у найбільшому конкурсі NASA - їх винахід покликаний полегшити колонізацію Сонячної системи.

Нагадаємо також, що Україна приєдналася до програми NASA з освоєння космосу.