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Український гуморист познущався над телефонними шахраями

Новость на русском → Неділя 14 березня 2021 17:17
Український гуморист познущався над телефонними шахраями Телефонні шахраї зателефонували українському гумористу (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Телефонні шахраї пропонують українцям придбати товар за неіснуючі бонуси. При цьому насправді за товар треба заплатити нібито 50% його вартості. Закарпатський гуморист з проекту "Наша Файта" Михайло Карпенко зрозумів, що його обманюють, але вирішив підіграти шахраям.

Він записав на відео телефонної розмови з шахраями і опублікував на своїй сторінці в Facebook.

У телефонній розмові чути, як дівчина спочатку говорить про бонуси, а потім пропонує придбати товар нібито за зниженою ціною. Гуморист просив, чи є якісь гаджети, і "зацікавився" портативною колонкою.

При цьому він попросив назвати фірму колонок і йому назвали невідому корейську компанію.

Подзвонили невідомі сказали, що я виграв 2000грн

Нагадаємо, в Києві спіймали шахраїв з "Пенсійного фонду", які запудрювали мізки літнім людям.

Ми також писали про нову схему шахрайства, коли телефонують і кажуть, що на вашу карту помилково перерахували гроші.

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