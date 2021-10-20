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У Британії знайшли новий штам коронавірусу: може бути небезпечніше, ніж "Дельта"

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Середа 20 жовтня 2021 09:01
У Британії знайшли новий штам коронавірусу: може бути небезпечніше, ніж "Дельта" Фото: у Британії знайшли новий штам COVID (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Британії виявили нову мутацію коронавірусу. Вона отримала позначення AY.4.2.

Про це повідомляє BBC.

Деякі вчені ще називають нову мутацію "Дельта плюс".

За словами журналістів BBC, штам Дельта зараз домінує в Британії, проте згідно з останніми офіційними даними, 6% з усіх випадків захворювання коронавірусом, належать до нової мутації.

"AY.4.2, який деякі називають "Дельта Плюс", містить мутації, які можуть дати вірусу переваги у виживанні. Зараз проводяться випробування, щоб зрозуміти, яку небезпеку він може представляти. Експерти кажуть, що він навряд чи отримає широке поширення або проти нього будуть безсилі вакцини", – пишуть в матеріалі.

Відзначається, що зараз по всьому світу циркулюють тисячі різних типів - або варіантів - COVID.

До речі, двоє британських експертів Джеффрі Барретт і Франсуа балу заявили, що варіант AY.4.2 на 10-15% заразніше, ніж оригінальний штам "Дельта", який став домінуючим по всьому світу. Про це пише Financial Times.

Віруси постійно мутують, тому не дивно, що з'являються нові версії. Нагадаємо, що Delta була класифікована як варіант, що викликає занепокоєння у Великобританії в травні 2021 року після того, як обігнала варіант Alpha, який став домінуючим штамом коронавірусу.

Як ми раніше писали, вчені спростували дієвість популярного препарату проти COVID-19.

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