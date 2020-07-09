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Український лікар назвав хвороби, які ускладнюють коронавірус: лікуємо відразу кілька

Четвер 09 липня 2020 13:14
Український лікар назвав хвороби, які ускладнюють коронавірус: лікуємо відразу кілька
Хвороби, які ускладнюють лікування COVID-19 (Фото: freepik)
Автор: Анна Шиканова

Лікар назвав захворювання, які ускладнюють лікування коронавірусу

У більшості пацієнтів, які перебувають у лікарнях з коронавірусом в середньо тяжкому і тяжкому стані, є супутні захворювання. Ці хвороби сильно ускладнюють перебіг COVID-19 у пацієнтів і підвищують ризики смертності.

На Закарпатті лікарні переповнені пацієнтами з COVID-19 і більшість хворих мають додаткові захворювання, які істотно ускладнюють лікування та одужання. Про це розповів лікар обласної клінічної лікарні Закарпатської області Богдан Гук у коментарі для телеканалу "Україна 24".

"Ми працюємо на межі переповнення лікарень. У нашій лікарні практично вільних місць немає. Всі пацієнти середнього та тяжкого ступеня тяжкості захворювання", - зазначив лікар.

Він додав, що у більшості пацієнтів є супутня патологія, яка істотно ускладнює перебіг коронавірусу.

"Наприклад, в терапії №1 з 27 пацієнтів 14 - з цукровим діабетом. Більшість пацієнтів мають супутню патологію: серцеву, неврологічну, пацієнти з інсультами. Ми стикаємося з проблемою лікування не тільки інфекційної патології, а патології соматичних захворювань. Це ускладнює перебіг хвороби та лікування, через те, що кілька патологій доводиться лікувати одночасно", - пояснив Богдан Гук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що врач-інфекціоніст назвала коронавірус непередбачуваним вірусом і поділилася розповідями про хворобу колеги.

А також розповідали про те, що вчені попередили, що COVID-19 може викликати у дітей серйозне ураження мозку.

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