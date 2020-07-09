Не можна передбачити розвиток захворювання: українська лікар-інфекціоніст розповіла про COVID-19

Коронавірус розвивається дуже стрімко (колаж РБК-Україна)

Лікар-інфекціоніст розповіла про хворобу своєї колеги в Україні

Українська лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла на прикладі хвороби своєї колеги, як розвивається коронавірус. Вона повідомила, що COVID-19 стрімко розвинувся у лікаря з її лікарні і стан медика різко погіршився. І тільки вчасно призначена терапія призвела практично симетрично до такої ж швидкої позитивної динаміки.

"Наша співробітниця, 48 років, захворіла гостро, поступила в перший день хвороби (п'ятниця) з температурою 39,5 градусів, сатурацією без кисню 91-93%, пневмонією (знімок ліворуч). Через день - виражена задишка, виражена негативна рентгенологічна динаміка (знімок праворуч), швидко прогресуюча дихальна недостатність з погіршенням лабораторними показниками, температура всі дні фебрильна", - повідомила Голубовська на своїй Facebook-сторінці.

Знімок легенів (фото: facebook.com/ogolubovska)

За словами заслуженого лікаря України, терапія залишається дуже складною, тому що важко передбачити, у кого як буде протікати захворювання, і які сюрпризи піднесе хвороба.

"Однак на сьогоднішній день вимальовується чітка тенденція шляхом ретельного динамічного спостереження треба вміти виділяти загрозливі стани, ризики важкого перебігу і радикально втручатися серйозними препаратами до розвитку вкрай важких станів. Звичайно, в критичних умовах роботи це буває важко. Але по-іншому ніяк", - підсумувала професор Голубовська.

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