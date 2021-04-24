Український ведучий розповів правду про життя в Донецьку: "у людей дика образа" (відео)

В окупованому Донецьку залишаються жити люди переважно пенсійного віку, швидко ростуть ціни на продукти, йде сильна пропаганда, але панують занепадницькі настрої, розповів український телеведучий Роман Мєдний, який пів року проживає в захопленому "ДНРівцями" рідному місті.

Чоловік в інтерв'ю описав ситуацію в Донецьку, настрої місцевих жителів, і розповів про їхні очікування та ставлення до України і Росії.

Ведучий рубрики "Мода і стиль" в проекті "Все буде добре!" зазначив, що приїхав до Донецька до батьків, яких раніше намагався вивезти з окупації.

"Я приїхав сюди на пару місяців, а потім повернувся назад до Києва. А потім, коли почався карантин і у мене почалися проблеми з роботою - у мене є якась дистанційна діяльність, я веду вебінари і майстер-класи через інтернет - і коли в серпні стало ясно, що це надовго... я вирішив приїхати перезимувати до батьків", - сказав стиліст.

Як змінився Донецьк після окупації

Чоловік згадує рідне місто до початку російсько-української війни досить великим і активним.

"Були ресторани, були нічні клуби, якесь культурне життя. А зараз це місто покинутих пенсіонерів. Виходить, що всі, хто думає якось про своє майбутнє, про перспективу - поїхали. Але залишилися ті, кому вже важко переїжджати", - каже Мєдний.

Він розповів, що пробував вивезти батьків до Києва, але вони три місяці пожили в столиці та повернулися назад до Донецька.

"Тому що якщо ти молодий і готовий ще до нових починань, то тобі цей переїзд - очевидна міра. Але змінити свою домівку на незрозуміле знімне житло, причому що у віці після 55 років досить важко знайти роботу, де б то не було... для них це ще страшніше, ніж жити у відчутті постійної небезпеки", - пояснив Роман.

Яка зараз атмосфера в Донецьку, чи змінився менталітет

Ведучий відзначив величезний вплив пропаганди і "підвішений" стан у людей.

"Це жахливо. По-перше - все дико політизоване стало. Причому, як не важко здогадатися, залишилися самі оскаженілі. З молоддю говорити практично неможливо. У місцевих ЗМІ показують на 100% пропагандистські матеріали... В цілому настрій у людей досить розхитаний. Всі хочуть, щоб хоч кудись, в яку-небудь сторону вирішилося", - описав він настрої.

У Донецьку в ефірі тільки місцеві і російські ЗМІ, а українських взагалі жодних немає.

Мєдний також розповів, що противники російської окупації зачекалися, коли ж нарешті Україна звільнить свої території.

"Проукраїнські громадяни вважають, що за фактом якби Україна хотіла повернути, то вже б пересиділи б три дні у підвалах, але вже б повернули цю ситуацію. Тому що з боку Росії підтримка "ДНР" зараз практично нульова", - говорить він.

Які ціни в Донецьку та якість продуктів

За словами Романа, ціни постійно ростуть, і ростуть дуже швидко.

"Інфляція становить, за ті пів року, що я тут, близько 30-40%. Яйця коштували 63 рублі (близько 23,5 гривні), зараз коштують 90 рублів (близько 33,55 гривні). Плюс тут дуже погана якість продуктів. Є щось завезене з України, щось завезене з Росії, але це все найнижчої якості. Наприклад, якщо хочеш купити сметану, то потрібно знати, яку саме купувати, тому що 80% - це якийсь незрозумілий розчинений жир. Нормальних сигарет не купити. Засоби гігієни тільки най-най дешеві завозять. І привозиться дуже багато найрізноманітніших підробок. Але при цьому ціни фактично можна порівняти з московськими", - розповів стиліст.

"ДНРівці" готові швидко здатися, якщо буде гаряче

Мєдний вказав, що зараз скрізь "йдуть анонси", що обстановка загострюється з усіх боків. Однак "зсередини ти розумієш, що особливо тут ніхто воювати не буде".

"Ну вже точно не ті, хто числяться тут як "військові". Спілкуючись з ними, я не бачу високого бойового духу. Якщо буде гаряче - дуже швидко всі здадуться. Той ідеологічний потенціал, який призвів до виникнення цього історичного парадокса, він себе геть вичерпав", - наголошує чоловік.

Роздача російських паспортів

У місцевих жителів немає особливої віри в те, що ситуація вирішиться в ту чи іншу сторону. Проте йде активне поширення російських паспортів, сказав Роман.

"За моїми чутками за останній рік близько 100 тисяч паспортів було видано місцевому населенню. Після початку конфлікту на захопленій території проживало близько 2,5 мільйона осіб, мені здається - добре, якщо залишилося 500 тисяч. Якщо на рік поширювати по 100 тисяч паспортів, то ви самі можете порахувати, як швидко в усіх з'явиться російське громадянство", - звернув він увагу.

Також Мєдний каже, що в Донецьку не вірять, що Україна може почати активні бойові дії.

Приниження і дика образа

Роман також розповів про емоції, які переважають зараз у донеччан.

"Надії точно я не відчуваю. Якщо і надія, то тільки пов'язана з тим, щоб виїхати звідси. Тобто надія "на виїхати". А приниження - так. Дика образа і до української сторони, і до російської сторони, тому що величезна кількість людей залишилася неприкаяними. Тому що потрібно розуміти, що цей переворот робили якісь сотні, але ще є сотні тисяч, які стали просто заручниками ситуації - це ті люди, яким просто нікуди бігти. І у цих людей дика образа, тому що ані туди, ані сюди ситуація не вирішилася, фактично цей край виявився відрізаним від світу", - описав він настрої в окупованому Донецьку.

Ведучий також зазначив, що коли перетинаєш російсько-український кордон, то "на російській стороні кажуть, що ви їдете в бік України".

"Тобто не йдеться про те, що ви їдете в "ДНР". Такий ось слизький статус виходить навіть з боку Росії щодо "ДНР"", - сказав Мєдний.

Відео: ведучий Роман Мєдний описав ситуацію в окупованому Донецьку

Раніше повідомлялося, що мешканка Донецька відповіла на заяви про "громадянську війну" на Донбасі та наголосила, що РФ не вигідна правда.

Також ми писали про те, що секретар РНБО Олексій Данилов натякнув, що Росія через Україну може втратити деякі регіони.

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про напрямки, на яких РФ концентрує свої війська, про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ та про те, які розглядаються сценарії можливого конфлікту.



Крім того, Наєв розповів про підготовку української армії до бойових дій у разі наступу РФ.



Також тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила про можливість збільшення кількості військових США.



Окрім того, Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



А ще у минулому випуску Віталій Кличко відповів Денису Шмигалю, хто може його звільнити.



Ну і, звісно, колишній голова Верховної Ради Білорусі Станіслав Шушкевич, прокоментував військові провокації РФ на українському кордоні.