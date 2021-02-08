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Як в Буковелі: український шоумен розвінчав міф про вартість життя в Америці

Автор: Дмитрий Войналович

Вартість життя в США не така вже й захмарна, як думають багато українців.

Про це в інтерв'ю РБК-Украина сказав відомий шоумен і ведучий Анатолій Анатоліч.

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Після повернення з сімейного відпочинку зірка "Ранку з Україною" сказав, що жити в Америці, в цілому, не так уже й дорого.

"Ми дуже довго обговорювали місце, де будемо жити. Зупинилися на будиночку з трьома спальнями, джакузі у дворі, з ігуанами, що повзають навколо, з домашнім кінотеатром. І цей будиночок нам обійшовся в 104 долари за добу, у той час, як за 104 долари на добу ми могли зняти малесенький номер в 16 квадратних метрів в Буковелі", - зазначив Анатоліч.

Найбільше йому довелося заплатити саме за переліт в Сполучені Штати.

"Економ-клас на нашу велику родину обійшовся приблизно в 70 тис. гривень. Все інше в США доступно, середній чек за обід для нашої сім'ї на чотирьох виходить близько 1300 гривень. Бензин в Штатах майже удвічі дешевше, ніж в Україні. Тому на автомобілі переміщатися зручно, а за його оренду ми взагалі не платили, мій товариш дав мені свою машину на весь час відпочинку. Але якби ми взяли машину в оренду, то "паркетник" для великої родини обійшовся б на десять днів близько в 14 тисяч гривень максимум. Я вважаю, це дуже недорого, враховуючи кількість наших поїздок", - розповів шоумен.

Насправді, зазначає Анатолій, Америка "набагато дешевша, ніж усі думають".

"І ми б витратили таку ж суму на відпочинок у Буковелі або Одесі на новорічні свята в гарному готелі", - резюмував він.

Анатолій Анатоліч з доньками (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Раніше Анатолій Анатоліч розповів про оформлення документів для поїздки в США під час COVID-19.

Також зірковий український ведучий розповів, що треба показати дітям в Майамі.

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Новини України Анатолий Анатолич
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