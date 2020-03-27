Український літак-гігант покращили: відео зльоту легендарної "Мрії"

Найбільший літак у світі Ан-225 після модернізації здійснив перший зліт
Український літак "Мрія" (Ан-225) розробки конструкторського бюро "Антонов" після модернізації вперше виконав випробувальні польоти.
На найбільший транспортний літак у світі, який здатний взяти на борт до 250 тонн вантажу, була встановлена нова система управління силовою установкою українського виробництва.
Після покращення повітряну вантажівку-рекордсмен успішно "обкатали" в небі.
На сторінці компанії "Антонов" у Facebook був опублікований ролик зі зльотом Ан-225.
Відео: Літак "Мрія" вперше після модернізації здійснив зліт
Користувачі мережі захоплюються кадрами, а деякі випадкові свідки діляться своїми враженнями та зазначають, що змогли оцінити перший зліт і захід на посадку після модернізації навіть у Бучі під Києвом.
Фото: скрін коментарів facebook.com/antonov.company
Український авіалайнер "Мрія" є найбільшим і найпотужнішим вантажним літаком у світі. Перший політ Ан-225 був здійснений 21 грудня 1988 року з заводського аеродрому в Святошино. Головний конструктор - Віктор Толмачов.
Літак "Мрія" створювався для перевезення корабля багаторазового використання "Буран" та частин ракети-носія "Енергія". Передбачалося також використовувати Ан-225 як літаючий космодром в багаторазової авіаційно-космічної транспортної системі (МАКС), в якій літак є першим ступенем, а другим ступенем - невеликий космічний "човник" із паливним баком.
У будь-яку точку світу "Мрія" може доставити надважкий і надгабаритний вантаж як усередині фюзеляжу, так і на зовнішній підвісці.
У 1989 році "Мрія" з вантажем 156,3 тонн піднялася в повітря і за 3 години 45 хвилин польоту встановила 110 світових рекордів за швидкістю, висоті та вантажопідйомності. У листопаді 2004 року Міжнародна авіаційна федерація внесла АН-225 у Книгу рекордів Гіннесса за його 240 рекордів.
Нагадаємо, що раніше експерт, командир-інструктор і колишній льотчик-випробувач розповів Styler, чому новий американський літак-гігант Stratolaunch Model 351 не стане конкурентом легендарному українському Ан-225 "Мрія".