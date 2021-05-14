Український співак ліг під ніж хірурга після зйомок у МастерШеф: як він виглядає зараз

"Зі знімального майданчика на операційний стіл. Такого у мене ще не було. Зараз в реанімаційній палаті відходжу від операції, яку вночі зробили в клініці Інституту хірургії імені Шалімова", - написав він.

Музикант з болями провів на зйомках півдня. Він думав, що схопив живіт, і лікар колов йому знеболююче прямо на майданчику шоу. Але це не допомагало.

Після медики провели пальпацію живота і з підозрою на апендицит відправили Івана в лікарню.

"На той момент, я вже майже не міг стояти на ногах, але думав, що воно пройде, як проходило завжди... Лікар-хірург після операції сказав, що апендикс міг розірватися в будь-який момент, а операція була набагато складніше, ніж планували", - додав він.

Фото: Ivan NAVI потрапив з апендицитом в лікарню після МастерШефа (instagram.com/ivan_naviofficial)

Тепер же артист відновився і радить шанувальникам не нехтувати своїм здоров'ям і прислухатися до сигналів організму.

12 травня співак був уже "в строю", із задоволенням позуючи у фотозоні перед церемонією вручення премії YUNA. Його хіт "Холодна ніч" номінувався на звання найкращого електронного хіта, але поступився нагородою пісні "Bonfire" групи TVORCHI.

Фото: Ivan NAVI на премії YUNA (instagram.com/ivan_naviofficial)