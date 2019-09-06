Український мер оголосив голодування і оселився в наметі в центрі міста: усі деталі

Мер міста Бар Вінницької області Артур Цицюрський оголосив безстрокове голодування і оселився в наметі в самому центрі міста. Таким чином чиновник протестує проти депутатів, які відмовилися проголосувати за проект розвитку садівництва. Подробиці розповіли у сюжеті ТСН.

Артур Цицюрський поставив намет у центрі міста Бар і прикрасив його вишитою скатертиною, а також розвісив плакати. Вже три дні нічого не їсть, тільки п'є воду. На півтора літра води додає ложку меду і пару крапель лимона. Щоб провести свій протест він взяв на роботі відпустку за свій рахунок. Живе він у наметі, а додому ходить тільки, щоб помитися і переодягтися. На столі в наметі біля нього лежать яблука, але Цицюрський каже, що їх не їсть, це – символ протесту проти місцевих депутатів, які провалили голосування за проект, який так і називався "Яблуневий шлях".

Цей проект – по розвитку садівництва та Цицюрський ініціював об'єднання фермерів, пообіцяв залучити зарубіжних інвесторів у вирощування яблук, щоб експортувати фрукти і тим самим залучити більше грошей у бюджет міста. Місцеві фермери тільки раді, так як малим господарствам вийти на ринок поодинці дуже важко.

Однак місцевим депутатам ідея не сподобалася, так як потрібно виділити гроші на проект з бюджету. З 600 тисяч євро – 500 покриють інвестори, а ось 100 потрібно знайти в міській казні. Чиновники порахували витрати за проектом на найближчі два роки і їм не сподобалися цифри.

"От заробітна плата людей, які начебто беруть участь у цьому проекті 81 тисяча євро, міжнародні поїздки і офіс – 25 тисяч євро. Тут ціни космічні", - пояснив депутат Аркадій Медвецький.

Однак мер Цицюрський не здається і його підтримує дружина і колеги по роботі. Тільки сімейний лікар хвилюється, що голодування може позначитися на здоров'ї. Він сказав, що готовий голодувати до тих пір, поки депутати не зберуться на позачергову сесію.

Мер міста Бар оголосив голодування через депутатів (Відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що народні депутати посперечалися через українську мову.

А також розповідали про те, що скандальний власник українських телеканалів народний депутатів приховав у декларації свою дружину, у якої бізнес в РФ.