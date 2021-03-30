Український медик отримала дві дози вакцини і показала COVID-паспорт

Педіатр з Хмельницької області Алла Савічева отримала перше щеплення на Мальдівах, де працювала за контрактом, а другу дозу препарату їй зробили вже на батьківщині.
Медик розповіла про свій досвід вакцинації в сюжеті ТСН.
Алла Савічева працює в центрі первинної медико-санітарної допомоги.
"Я відчуваю себе добре, ніяких скарг у мене немає", - розповіла лікар.
Перше щеплення їй зробили 6 лютого, а друге вже 16 березня.
"Разом з першою вакцинацією на Мальдівах я отримала "паспорт", у якому зазначено ім'я, номер паспорта, адреса, назва та серія вакцини, а також дата першого щеплення. Друге щеплення я вже вписала в Україні, вдома", - поділилася педіатр.
Жінка помітила, що намагалася вакцинуватися як можна швидше, щоб і друге щеплення отримати на Мальдівах. Вона розповіла, що не вірила, що в Україні препарат "так швидко з'явиться і буде доступний для населення".
"Я хочу звернутися до своїх колег-лікарів, щоб вони пояснювали людям необхідність щеплення, щоб ті не боялися і вакцинувалися", - сказала медик.
Алла впевнена, що питання вакцинуватися чи ні, навіть не стоїть.
"Щеплення - це захист від інфекції, і для мене, як для педіатра за фахом, питання вакцинуватися чи ні - не було. Однозначно вакцинуватися", - резюмувала Савічева.
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