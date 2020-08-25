Український канал показав концерт російських зірок в День Незалежності

Український телеканал показав в ефірі концерт скандальних російських зірок, багато з яких, до речі, є вихідцями з України. Відзначився в День Незалежності канал "112 Україна", власником якого є кум Путіна Віктор Медведчук.

Так, записи на YouTube-каналі 112 Україна доводять, що 24 серпня українців розважали учасники "Слов'янського базару" у Вітебську Філіп Кіркоров, Сосо Павліашвілі, Лоліта Мілявська, "Кролики" Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, дует Варвари і Олексія Петрухіна.

Останні в номері використовували танцюристів, одягнених в українські народні костюми.

"112 Україна" показав концерт російських зірок в День Незалежності (скріншот)

Відзначимо, що не менш скандальний телеканал "Інтер" на День Незалежності також розважав українців "Слов'янським базаром", зокрема, концертом улюбленої співачки Януковича Таїсії Повалій.

"Інтер" показував концерт Повалій у День Незалежності (скріншот)

Раніше ми писали, що партія Медведчука привітала РФ з днем Росії. У ОПЗЖ попросили діалогу і компромісу.