Український фільм став призером Венеціанського кінофестивалю у несподіваній категорії

Український драматичний фільм "Погані дороги" став призером Венеціанського кінофестивалю. Кінострічка, присвячена подіям на війні, одержала нагороду в категорії "Найбільш інноваційний фільм".

Українська кінострічка була представлена глядачам 77-го фестивалю у Венеції в рамках Міжнародного тижня кінокритиків.

Фільм "Погані дороги" розповідає про життя українських військових і мирних жителів Донбасу, які перебувають по різні сторони лінії розмежування. Історії, показані в картині, зняті за мотивами реальних подій, що відбувалися на Сході України.

Драматург віддзеркалила в цих історіях своє особисте бачення війни на Сході, авторську рефлексію на десятки інтерв’ю і свідчень реальних людей, зібраних нею в регіоні військового конфлікту у 2014-му році, коли була волонтером у школі міста Миколаївка Донецької області. Уперше п’єса була поставлена у Лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. Тоді ж був написаний і сценарій фільму.

Про те, коли фільм буде показаний в українських кінотеатрах – поки невідомо. У широкий прокат "Погані дороги" вийде восени 2020.

Варто нагадати, що урочиста церемонія закриття 77-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю відбулася 12 вересня 2020.

Нагадаємо, що раніше церемонію "Золотого глобуса-2021" перенесли через коронавірус. Її проведуть майже на два місяці пізніше запланованої дати.

Раніше також організатори перенесли церемонію вручення "Оскара". Американська кіноакадемія через пандемію коронавіруса перенесла 93-ту церемонію вручення премій "Оскар" на 25 квітня 2021 року. Вручення нагород повинно було відбутися 28 лютого.